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Nuevo León

Mariana Rodríguez supervisa Centros de Atención espectro-autista

Estos centros buscan visibilizar el autismo, para concientizar sobre los conflictos que enfrentan las familias con situaciones como diagnósticos tardíos

  • 15
  • Abril
    2026

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, supervisó este miércoles las instalaciones del Centro Estatal de Atención a las Personas en Condición del Espectro Autista y otras condiciones de la neurodiversidad (Centro TEA+), así como el Centro de Intervención para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA).

Durante su recorrido, Rodríguez Cantú verificó que las dichos inmuebles contarán con las condiciones operativas y funcionales del espacio.

“Me da mucho gusto que estemos aquí hoy porque cada día nos acercamos más a la consolidación de esta estrategia y al cumplimiento de una gran demanda que tenemos como sociedad y como estado frente a la neurodiversidad. Según datos de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado, en Nuevo León viven aproximadamente 58 mil personas con trastorno del espectro autista”, manifestó.

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Destacó que ambos centros buscan visibilizar el autismo, para concientizar sobre los conflictos que enfrentan las familias con diversas situaciones, incluidos los diagnósticos tardíos.

“Estos dos centros, TEA+ y CITEA, nacen para atender esta realidad que durante décadas fue ignorada o más bien abordada a medias. Porque el autismo no se vive de una sola manera y cuando eso no se entiende, lo que suele pasar es que las familias se enfrentan a diagnósticos tardíos, a procesos solitarios y a caminos llenos de incertidumbre, agregó.

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Secretaría de Igualdad busca garantizar oportunidades para todos

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, señaló que la dependencia a su cargo se enfocará en garantizar que las y los neoloneses tengan las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse.

“Con la creación de este espacio del Centro Estatal de Atención a las Personas en Condición del Espectro Autista y otras de la neurodiversidad. Centro TEA+ damos un paso muy importante en este sentido. Pues generamos condiciones para que exista un espacio para entender a las personas que viven con este trastorno”, refirió.

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También se trasladaron para revisar los trabajos de construcción del Centro de Intervención para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA), mismo que presenta un avance de hasta un 40%.

“Ahorita en el Centro TEA+ les decía, pues todos los niños, las niñas y adolescentes que tienen trastorno del espectro autista se vuelven adultos. Por eso este es un primer paso, pero debemos de buscar que también haya este centro de atención para adultos y para adultos mayores con este trastorno”, expresó Mariana Rodríguez.

Estas instalaciones contarán con espacios para cine, escuela, estacionamiento, CITEA consultorios, CITEA sensorial.

 

 

 


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