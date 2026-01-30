Podcast
Nuevo León

Coordinación estatal y municipal fortalece seguridad en García

De acuerdo con el informe oficial, el trabajo conjunto ha permitido la captura de más de 40 personas identificadas como presuntos generadores de violencia

  • 30
  • Enero
    2026

Más de 40 detenciones en García se han registrado en las últimas semanas como resultado de un operativo conjunto de seguridad en Nuevo León, derivado de la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales.

Las acciones forman parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno de Nuevo León y el Ayuntamiento de García para contener hechos violentos y ubicar a presuntos generadores de violencia mediante labores operativas y de inteligencia.

Cómo opera el despliegue de seguridad en García

El dispositivo se mantiene desde hace aproximadamente tres semanas con participación de Fuerza Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y las fiscalías estatal y federal. Las corporaciones realizan patrullajes, filtros de revisión y acciones de vigilancia en zonas consideradas prioritarias.

La estrategia contempla coordinación táctica, intercambio de información y acciones simultáneas entre los distintos niveles de gobierno para ampliar la cobertura operativa y reducir tiempos de respuesta ante reportes de riesgo.

Qué resultados reporta la autoridad estatal

De acuerdo con el informe oficial, el trabajo conjunto ha permitido la captura de más de 40 personas identificadas como presuntos generadores de violencia. Las detenciones derivan de recorridos de prevención, atención a reportes y seguimiento de objetivos específicos.

“El intercambio de información y la colaboración operativa entre los distintos niveles de gobierno han sido clave para lograr detenciones relevantes y avanzar en la contención de los hechos violentos registrados recientemente en la zona”.

La autoridad estatal indicó que la coordinación interinstitucional permite integrar datos de inteligencia y actuar con respaldo de fuerzas federales y ministeriales.

Participación del municipio en la estrategia conjunta

Dentro del esquema operativo se reporta colaboración directa de la autoridad municipal en tareas de logística, proximidad y enlace. La coordinación local se integra a las mesas de trabajo y a la planeación de operativos para cobertura territorial.

El modelo contempla comunicación permanente entre mandos, definición de zonas de intervención y seguimiento de eventos delictivos para ajustar patrullajes y presencia de unidades.

“El operativo se mantendrá de manera permanente y la participación ciudadana es fundamental para consolidar los esfuerzos de seguridad en el municipio”.

Cómo puede colaborar la ciudadanía con reportes

Las autoridades llamaron a la población a utilizar los canales de reporte disponibles como el 911 para emergencias y el 089 para denuncia anónima, con el fin de aportar información que apoye las investigaciones y despliegues operativos.

El seguimiento ciudadano a reportes, alertas locales y comunicados oficiales forma parte del esquema preventivo. Consultar avisos vigentes y atender recomendaciones de seguridad contribuye a fortalecer la respuesta institucional en el municipio.


Comentarios

