Nuevo León

Plantea Waldo Fernández consenso para Presupuesto 2026

Fernández explicó que el Presupuesto de Egresos establece decisiones para el desarrollo de Nuevo León, así como para la prestación de servicios esenciales

  • 30
  • Enero
    2026

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, exhortó al Ejecutivo estatal y al Congreso local a actuar con responsabilidad y coordinación para concretar la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, priorizando el bienestar de la ciudadanía.

Retrasos en la aprobación presupuestal

El legislador recordó que, en los últimos cuatro años, Nuevo León no ha contado con un Presupuesto aprobado dentro de los plazos que marca la Constitución local, situación que dijo evidencia la falta de voluntad política para alcanzar acuerdos básicos sobre el documento más relevante para la vida pública del estado.

“En el Presupuesto no se discute cómo gastar y en qué gastar el dinero del Gobernador, ni de los diputados, se trata del dinero de las y los nuevoleoneses.”, enfatizó el Senador.

Impacto directo en la calidad de vida

Fernández explicó que el Presupuesto de Egresos establece decisiones clave para el desarrollo de Nuevo León, así como para la prestación de servicios esenciales que inciden directamente en la calidad de vida de la población.

“Son nuestros impuestos los que conforman ese documento y que establecen qué calles se rehabilitan, cuántos hospitales se construyen, qué camiones se compran, por mencionar algunos ejemplos” dijo.

Llamado a anteponer el interés ciudadano

Ante este escenario, el senador insistió en la importancia de dejar a un lado las diferencias políticas y colocar en primer plano el interés colectivo de la población.

“Hoy hago un llamado respetuoso para que las y los diputados de Nuevo León y el Ejecutivo Estatal trabajen de manera coordinada en la aprobación del Presupuesto 2026 anteponiendo los intereses y el bienestar de las y los ciudadanos” urgió.

Visión de Estado para el Presupuesto 2026

Finalmente, Waldo Fernández reiteró su llamado para que el Presupuesto de Egresos 2026 sea aprobado en tiempo y forma, con una visión de Estado y atendiendo las verdaderas necesidades de las y los nuevoleoneses.


