Canciller sostiene llamada con Marco Rubio; estrechan relación

En un contexto de creciente tensión comercial, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron este viernes una llamada telefónica para abordar la agenda bilateral y la seguridad regional.

La conversación ocurre apenas 24 horas después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo a Cuba, una medida que impacta directamente a México, actual principal proveedor de la isla.

Acercamiento en medio de la presión

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se informó que ambos funcionarios coincidieron en la importancia de estrechar la colaboración entre sus dependencias. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que la charla se centró en el "avance de las prioridades compartidas".

Aunque los comunicados oficiales mantuvieron un tono diplomático, el trasfondo de la llamada está marcado por el nuevo decreto de la Casa Blanca, el cual faculta al Departamento de Comercio para identificar a los proveedores de crudo de la isla y recomendar tarifas punitivas.

La postura de México: Alerta humanitaria

Previo al enlace telefónico, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación por los alcances del decreto de Trump. La mandataria advirtió que cortar el suministro energético a Cuba podría derivar en una crisis humanitaria que afectaría servicios críticos como hospitales y alimentación.