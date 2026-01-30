Podcast
Nacional

Canciller sostiene llamada con Marco Rubio; estrechan relación

La conversación llega 24 horas después de que Trump firmó una orden que amenaza con imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo a Cuba

  • 30
  • Enero
    2026

En un contexto de creciente tensión comercial, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron este viernes una llamada telefónica para abordar la agenda bilateral y la seguridad regional.

La conversación ocurre apenas 24 horas después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo a Cuba, una medida que impacta directamente a México, actual principal proveedor de la isla.

Acercamiento en medio de la presión

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se informó que ambos funcionarios coincidieron en la importancia de estrechar la colaboración entre sus dependencias. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que la charla se centró en el "avance de las prioridades compartidas".

Más sanciones económicas a Rusia si no hay acuerdo: Marco Rubio

Aunque los comunicados oficiales mantuvieron un tono diplomático, el trasfondo de la llamada está marcado por el nuevo decreto de la Casa Blanca, el cual faculta al Departamento de Comercio para identificar a los proveedores de crudo de la isla y recomendar tarifas punitivas.

La postura de México: Alerta humanitaria

Previo al enlace telefónico, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación por los alcances del decreto de Trump. La mandataria advirtió que cortar el suministro energético a Cuba podría derivar en una crisis humanitaria que afectaría servicios críticos como hospitales y alimentación.

“México buscará distintas alternativas para apoyar al pueblo cubano”, afirmó Sheinbaum, quien instruyó a la Cancillería a precisar con Washington los detalles del decreto y defender la postura histórica de solidaridad de México.

Juan Ramón de la Fuente

Cronología de una relación compleja

Este diálogo entre De la Fuente y Rubio se suma a una semana de intensa actividad diplomática:

  • Miércoles: La presidenta Sheinbaum conversó durante 40 minutos con Donald Trump en términos "cordiales y productivos".

  • Jueves: Trump firma la orden ejecutiva sobre aranceles petroleros vinculados a Cuba.

  • Viernes: Se establece el contacto directo entre los jefes de la diplomacia de ambos países para delinear la ruta de cooperación y seguridad regional.

Desde finales de 2025, México asumió el rol de principal abastecedor de petróleo para Cuba tras la reducción de los suministros provenientes de Venezuela, lo que coloca al país en el centro del debate sobre las sanciones estadounidenses en el Caribe.


