Venezuela apunta a liberación de presos por motivos políticos

En un giro histórico para la política venezolana, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un proyecto de Ley de Amnistía General que busca la liberación masiva de opositores, líderes sindicales, periodistas y estudiantes. El anuncio, realizado durante la apertura de actividades judiciales de 2026, marca un paso decisivo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero.

La propuesta legislativa abarcará hechos de violencia política ocurridos desde 1999 hasta el presente, cubriendo así los mandatos de Hugo Chávez y el recientemente depuesto Nicolás Maduro. Según la mandataria, el objetivo es "reparar las heridas que ha dejado la confrontación" y fomentar la convivencia nacional.

Alcances y exclusiones de la amnistía

La ley, que fue enviada con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional, establece criterios claros para su aplicación. La presidenta aclaró que el beneficio no será absoluto, quedando excluidos:

Condenados por homicidio .

Personas vinculadas al tráfico de drogas .

Responsables de violaciones graves a los derechos humanos.

"Que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz", enfatizó ante magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El fin de "El Helicoide" como centro de reclusión

En una medida sorpresiva que fue recibida con lágrimas por familiares apostados a las afueras del recinto, Rodríguez anunció el cierre definitivo del Centro de Procesados y Penados de Caracas, conocido como El Helicoide.

Sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y símbolo de denuncias por torturas y violaciones a los derechos humanos, el complejo será transformado en un centro social, deportivo, cultural y comercial. Esta edificación, diseñada originalmente en los años 50 como un centro comercial de lujo, dejará de albergar a presos políticos para servir a la comunidad y a las familias policiales.

Presión internacional y discrepancia en las cifras

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reaccionó al anuncio señalando que estas acciones no son una concesión voluntaria, sino una respuesta a la "presión real" de los Estados Unidos. Machado subrayó que el fin de la represión es el paso necesario para la liberación de las fuerzas democráticas del país.

Por otro lado, existe una marcada discrepancia en el número de excarcelaciones:

Gobierno: Afirma haber liberado a más de 600 reclusos .

Foro Penal: Reporta únicamente 302 excarcelaciones, con 711 personas que aún permanecen detenidas por motivos políticos.

Para resolver estas diferencias, la presidenta encargada solicitó la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien verificará las listas oficiales y garantizará la transparencia del proceso.

Contexto: El vacío dejado por Maduro

La urgencia de esta ley se acentúa tras el operativo del 3 de enero, donde unidades de élite de EE. UU. capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Actualmente, el exmandatario se encuentra en Nueva York enfrentando cargos por narcoterrorismo, lo que ha dejado a la administración de Rodríguez con el desafío de estabilizar un país sumido en décadas de crisis política.

