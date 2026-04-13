ICE detiene a empresario ligado a caso Infonavit en México

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que en México es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con registros oficiales de la autoridad migratoria estadounidense, Zaga Tawil se encuentra actualmente bajo custodia en un centro de detención ubicado en el estado de Florida, lo que sugiere que su arresto podría estar relacionado con una situación migratoria irregular.

Señalamientos por millonario desfalco

En México, tanto el empresario como su hermano, Teófilo Zaga, han sido señalados por autoridades federales por su presunta implicación en el desvío de más de cinco mil millones de pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Las investigaciones apuntan a un convenio firmado en 2014 entre el Infonavit y la empresa Telra Realty, propiedad de los hermanos Zaga, con el objetivo de implementar un programa de movilidad hipotecaria.

Sin embargo, tras la cancelación anticipada del contrato, el instituto se vio obligado a pagar una suma millonaria por concepto de indemnización en 2017.

Orden de captura vigente desde 2022

La FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Zaga Tawil en junio de 2022, la cual fue emitida por un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Dicha orden está relacionada con los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Posteriormente, en 2024, un juez federal ratificó y amplió el mandato judicial en el marco de la misma investigación, que también involucra a su hijo, identificado como Elías Zaga Hanono.

Tras su detención por parte de autoridades migratorias estadounidenses, Zaga Tawil permanece en un centro de detención en Florida, mientras se define su situación jurídica.

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