Cuestionan venta de alcohol y eventos masivos en Estadio Banorte

La venta de alcohol en el Estadio Banorte, que a su vez es el estadio de Borregos del Tec, o sea, se trata de un recinto colegial, fue criticada por voces de vecinos y activistas que consideran que raya en la ilegalidad.

El nuevo estadio, donde alguna vez hace años estuvo el estadio de los Rayados, se renovó para convertirse en un estadio de futbol americano para los estudiantes del campus, con una vocación deportiva y educativa, pero muy pronto fue tergiversado como espacio de conciertos multitudinarios, lo que se nota incluso en el nombre que ahora patrocina un banco.

Y es que, para algunos especialistas, el que se permita vender alcohol en un espacio concebido dominantemente para la práctica del deporte colegial, parece chocar con lo que autoriza el reglamento de alcoholes de Monterrey, el cual sólo contempla autorizar permisos de venta de alcohol a recintos considerados “de espectáculos deportivos”, como lo sería el Estadio BBVA de los Rayados o el Estadio Universitario de los Tigres, cuando, en cambio, el Estadio Banorte o de los Borregos del Tec, se concibió como una extensión de la práctica deportiva de los estudiantes del Tec de Monterrey, así como lo es, en un paralelismo, el Gaspar Mass de la UANL, donde en ningún evento se vende alcohol.

La realidad es que el Estadio Banorte no tiene una licencia de alcohol como tal, sino que cada vez que organiza un concierto, tramita un permiso especial que sí está contemplado en la ley para eventos ocasionales y extraordinarios, pero que, en este caso, ya dejó de ser extraordinario, pues sus conciertos se realizan ahí continuamente.

Incluso, el Estadio Banorte ya mete más gente a su espacio para conciertos de índole comercial, que para eventos deportivos de la comunidad estudiantil.

Es ahí donde vecinos y activistas ven una “perversión” en la vocación del recinto y un incumplimiento a la normativa municipal.

El reglamento de alcoholes del municipio de Monterrey, en su artículo 25, dice que para vender alcohol cuando se está a 400 metros de una institución educativa, en este caso el Tec de Monterrey, se deberá ser un recinto de espectáculos deportivos y los vecinos afirman que el lugar se les ofreció como campo para estudiantes.

Además de esto, el mismo exdirector de alcoholes y espectáculos de Monterrey, Ervery Cuéllar, dijo a El Horizonte que él se negó a firmarle algunos de los permisos especiales al Estadio Banorte porque es común que violen los horarios y los días en los que está permitida la venta de alcohol.

Cuéllar estuvo en el cargo desde el inició del gobierno de Colosio, en el 2021, hasta el 23 de enero del año pasado.

“Tienen permisos especiales cuando hacen eventos y entonces el municipio a través de la dirección de alcoholes se los conceden, pero permiso para venta de alcohol no tienen, la última vez que a mí me tocó lo tramitaron, que inclusive estuvo entre azul y buenas noches, yo me negué, no cumplía con muchas formas.

“Me opuse porque no cumplían con los horarios, no cumplían con los días, yo les dije eso al alcalde y al secretario, yo no lo firme por esas razones, los permisos no se otorgan para violar la ley, también lo hacen fuera de horario, también lo hacen en días que no son laborales, que no están permitidos por la ley”, dijo Cuéllar Adame.

Los conciertos, dijo el exfuncionario, finalmente se hacían porque los firmaban el alcalde y el Secretario del Ayuntamiento y luego los mandaban al estado para su aval.

El equivalente al estadio de Borregos es el estadio Gaspar Mass de la UANL donde se ha mantenido el espíritu deportivo por encima del comercial.

Según fuentes, nunca se ha permitido hacer espectáculos con venta de alcohol en ese recinto porque “no les puede enseñar deporte por la mañana y en la noche venderles alcohol”.

El Horizonte publicó ayer que vecinos de la zona Tec acusan que lo que se prometió y acordó como un estadio colegial de futbol americano con énfasis deportivo, de pronto se tergiversó al convertirlo en un recinto de conciertos multitudinarios.

Esto crea caos a su colonia, pues es ruidoso, mueve muchos autos y gente, y conlleva un exceso de venta y consumo de alcohol; en este caso se trata del estadio Banorte, o de los Borregos del Tec.

María de los Ángeles García, vecina de la colonia Estadio, indicó que el consumo de alcohol es un problema que les pega a los habitantes del lugar, pues ellos pagan las consecuencias.

“A raíz de que salen tomados, se invaden mucho las calles, hacen mucho ruido, (se fue) la tranquilidad. Es mucho ruido y el estacionamiento un problema, tienes que tener la luz al pendiente para que no se estacionen, de hecho con los cuidacoches hay que tener cuidado porque no son de aquí”, se quejó.

El presidente del organismo Fortaleza Ciudadana, Ángel Quintanilla, afirmó que si el recinto viola las leyes, entonces debe clausurarse.

“Los vecinos tienen razón en quejarse, tienen razón de quejarse porque no debe afectarse ninguna actividad de nadie, sea una empresa, sea una institución educativa, entonces si tiene cerca actividad residencial que es el caso de toda esta zona deben evitar dañar la integridad y la tranquilidad de la gente.

“Un estadio está destinado para que tenga eventos internos y como el mismo nombre lo dice, es un estadio deportivo, ¿qué significa? Que está hecho para eventos, no todos los días, pero eventos deportivos en el cual la gente acude a butacas y no necesariamente, sobre todo si es una institución educativa la que está cerca, para que no haya alcohol”, agregó.



MÁS ASISTENTES A CONCIERTOS QUE ESTUDIANTES

A juzgar, a partir del número de asistentes a los conciertos, el número de estudiantes y sus familias que han usado el estadio de Borregos son menos que los primeros.

En el 2023, que fue cuando iniciaron los concierto, en total se realizaron ocho, los cuales congregaron en conjunto 123,000 personas.

En tanto, en ese año se realizaron seis juegos, de los cuales cinco fueron de los Borregos y uno de otra liga llamada Súper Tazón Azteca.

Según notas periodísticas y bitácoras de los juegos, en promedio acudieron 4,000 personas a estos, lo que da un total de 24,000 asistentes; es decir, hubo 412% más asistentes en los conciertos que en los deportes.

Y es que en los casi cuatro años que tiene en operación el Estadio Banorte ha tenido al menos 10 conciertos, entre ellos el de Dua Lipa, tres de Luis Miguel, en los cuales la asistencia de personas ha sido desde 19,000 hasta 30,000 por concierto.

Los artistas que se han presentado son la banda Muse con la asistencia de 19,000 personas; Def Leppard y Mötley Crüe con 19,000 personas; Imagine Dragons, con 21,300 personas; la cantante Dua Lipa, con 20,000 asistentes; el puertorriqueño Ricky Martin con 14,000 personas; el último fue Luis Miguel con tres presentaciones que aglutinaron en conjunto 30,000 personas.

Ayer, hoy y mañana estarán los cantantes Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

LOS HORARIOS

En la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el estado de Nuevo León, se indica que los establecimientos, de cualquier giro, cuyas actividades incluyan vender o expender bebidas alcohólicas, sólo podrán dar los servicios de venta o expendio, o permitir el consumo de bebidas alcohólicas entre semana de 9 a las 24 horas.

“Los lunes, de las 9:00 a las 24:00 horas; De martes a viernes, de las 0:00 a la 1:00 y de las 9:00 a las 24:00 horas; Los sábados, de las 0:00 a las 2:00 horas y de las 9:00 a las 24:00 horas.

“Los domingos, de las 0:00 a las 2:00 horas y de las 9:00 a las 18:00 horas, con excepción de los establecimientos cuya actividad preponderante sea la preparación, expendio, venta y consumo de alimentos, que podrán dar el servicio de las 0:00 a las 2:00 horas y de las 9:00 a las 24:00 horas”, se lee en la Ley.

