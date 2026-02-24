Inicia Saltillo con la rehabilitación de callejones en Morelos

En torno a la problemática que impera en los callejones de la ciudad, este lunes el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, empezó el proyecto de Callejones Seguros en la colonia Morelos.

“Esta obra de rehabilitación del callejón Morelos es producto de lo que la gente quiere, que propuso y eligió. Aquí va a quedar totalmente rehabilitado y transformado”, señaló el presidente municipal de Saltillo.

Javier Díaz mencionó que para la rehabilitación entre las calles 7, 9, 18 y 20, se aplicará una inversión superior a los $800,000 pesos, con el propósito de contar con espacios más seguros, accesibles y adecuados para el desarrollo de actividades recreativas.

“La idea del programa de Participa Saltillo es que la ciudadanía proponga lo que realmente ellos creen que se necesita en la colonia, porque a lo mejor nosotros como autoridad podemos decir en Morelos vamos a hacer eso, pero no es lo que realmente la gente quiere. Los mejores resultados se logran cuando la gente decide junto con su gobierno y aquí, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, gobernamos con transparencia, eficiencia y honestidad”, dijo.

El alcalde señaló que con este programa se arrancaron ya las rehabilitaciones de plazas en las colonias Las Torres, Lamadrid, Maravillas y Virreyes, con una inversión total de $2.6 millones de pesos.

A nombre de las y los beneficiarios, Edith de la Rosa Santana mencionó que decidieron levantar la mano y meter este proyecto al programa de Participa Saltillo, ya que los callejones se encontraban muy oscuros en las noches y se acumulaba mucha basura.

“Decidimos levantar la mano y meter este proyecto, porque queremos que nuestros niños y jóvenes vean que sí se puede proponer, participar y mejorar el lugar donde vivimos.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que los trabajos de rehabilitación contemplan la construcción de banquetas, aplicación de pintura en muros y tipo graffiti para murales, y la instalación de luminarias y reflectores.

Además de ofrecer posteriormente una cartelera de servicios culturales como cine, cuentacuentos, danza folclórica, conciertos acústicos, karaoke y sesiones de lectura.

Comentarios