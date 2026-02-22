Cuerpo de 'El Mencho' llega escoltado por Guardia Nacional a CDMX

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, llegó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) bajo un operativo de máxima seguridad a Ciudad de México. La escena, más allá de un procedimiento forense, simboliza el cierre de una era marcada por violencia y poder criminal.

Entregan cuerpo bajo custodia de Guardia Nacional

Primero, la ambulancia forense entregó el cadáver bajo custodia de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República, asegurando la recepción oficial. Después, se inició la autopsia y el dictamen médico-legal, con estudios que buscan confirmar la causa de muerte, documentar cada herida y dejar constancia en el expediente.

🚨 La tarde de este domingo se desplegó un intenso operativo en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde fue ingresado el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva… pic.twitter.com/wsdARb4wX6 — El Horizonte (@ElHorizontemx) February 22, 2026

El cuerpo permanece bajo una estricta cadena de custodia, vigilado como evidencia en una investigación de delincuencia organizada. La identificación plena se realiza con huellas dactilares, registros biométricos y pruebas de ADN, certificando que se trata del líder del CJNG.

Finalmente, tras concluir los peritajes y trámites judiciales, el cadáver podrá ser entregado a sus familiares. Sin embargo, en casos de alto perfil como este, la entrega suele retrasarse por motivos de seguridad y de investigación.

