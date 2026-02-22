Podcast
Internacional

Cuerpo de 'El Mencho' llega escoltado por Guardia Nacional a CDMX

La ambulancia forense entregó el ciuerpo bajo custodia policial, incluido del personal de la Fiscalía General de la República para asegurar la recepción oficial

  • 22
  • Febrero
    2026

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, llegó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) bajo un operativo de máxima seguridad a Ciudad de México. La escena, más allá de un procedimiento forense, simboliza el cierre de una era marcada por violencia y poder criminal.

Entregan cuerpo bajo custodia de Guardia Nacional

Primero, la ambulancia forense entregó el cadáver bajo custodia de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República, asegurando la recepción oficial. Después, se inició la autopsia y el dictamen médico-legal, con estudios que buscan confirmar la causa de muerte, documentar cada herida y dejar constancia en el expediente.

El cuerpo permanece bajo una estricta cadena de custodia, vigilado como evidencia en una investigación de delincuencia organizada. La identificación plena se realiza con huellas dactilares, registros biométricos y pruebas de ADN, certificando que se trata del líder del CJNG.

Finalmente, tras concluir los peritajes y trámites judiciales, el cadáver podrá ser entregado a sus familiares. Sin embargo, en casos de alto perfil como este, la entrega suele retrasarse por motivos de seguridad y de investigación.


