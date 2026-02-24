Podcast
Nuevo León

Hallan a papá de alcaldesa de Zuazua drenaje sanitario ilegal

AyD clausuró y multó al exalcalde Jorge Luis Martínez por introducir ilegalmente un drenaje sanitario de 8 pulgadas de diámetro en un predio de 1.5 hectáreas

  • 24
  • Febrero
    2026

Jorge Luis Martínez, padre de la alcaldesa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez, introdujo ilegalmente un drenaje sanitario de 8 pulgadas de diámetro en un predio de 1.5 hectáreas que tiene sobre una brecha llamada Matamoros, cercana a la presidencia municipal.

Por tal motivo, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) ya procedió a clausurar la obra y aplicar una multa de $30,500 pesos.

Para ello, Martínez Gutiérrez perforó pozos y canalones sin tener los permisos correspondientes, lo cual fue detectado por inspectores de AyD que realizaron una inspección el pasado jueves 19 de febrero.

nl-papa-alcaldesa-zuazua.jpeg

Según fuentes, la alcaldesa Elva Deyanira no solo tenía conocimiento del hecho, sino que lo toleró, pues permitió las perforaciones.

Martínez Gutiérrez, quien también fue dos veces alcalde de Zuazua, instaló la tubería para conectarla a un colector sanitario, lo cual está prohibido.

“El terreno de aproximadamente 15,000 metros cuadrados cuenta con varios pozos de visita y presentaba una descarga inactiva conectada mediante tubería de 8 pulgadas a un colector sanitario de 48 pulgadas".

“Durante la revisión se constató que no existe registro de contrato, solicitud de servicio, proyecto autorizado ni factibilidad emitida para dicha conexión”, señala un reporte de la paraestatal. 

El drenaje serviría no solo como futura instalación sanitaria, sino también para desviar aguas pluviales, lo cual no está permitido por la legislación actual.

“Es importante mencionar que la línea colectora no debe contar con derivaciones de un predio directo, dado que puede provocar inundaciones por acumulación de flujo de descargas y gases nocivos para la salud en general”, señaló AyD.

Por tal motivo, la paraestatal clausuró la toma irregular y le ordenó al padre de la edil que regularice esas instalaciones.

“Ante estas irregularidades, el organismo procedió a requerir al responsable el ingreso inmediato de la solicitud formal para la contratación y regularización técnica del servicio, reiterando que la aplicación de la ley se realiza sin distinción y con el objetivo de proteger la infraestructura y la salud pública”, expresó la paraestatal.


