Buscan cubrir servicio de la ruta 2A en Saltillo

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible tiene opciones para sustituir el servicio que brindaba la ruta 2A, misma que dejó de operar este martes debido a que, según los concesionarios, ya resultaba incosteable.

Víctor de la Rosa Molina, titular de la dirección, dijo que desde que inició la actual administración del alcalde Javier Díaz, los transportistas que tenían la concesión ya habían manifestado que enfrentaban problemas de solvencia, dado que la 2A era una de las rutas más largas de la ciudad, y ello hacía incosteable su mantenimiento.

“Una de las primeras reuniones que tuvimos fue con los concesionarios de la 2A, que ya nos decían que era inoperable, porque es una de las rutas más largas que tiene Saltillo, desde el oriente, el centro y el norte de nuestro municipio”.

Dijo que algunos concesionarios de la 2A también lo son de la ruta Roma, por lo que están buscando que unidades de esta ruta cubran la ruta que hacía la 2A, mientras que se está trabajando con otras rutas del oriente para que puedan ajustar su ruta para aquellos usuarios que utilizaban dicha ruta.





