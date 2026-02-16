Podcast
Nuevo León

Da la bienvenida la UANL a 168 estudiantes de intercambio

En su mensaje, el Rector convocó a los participantes a integrarse en las actividades académicas, culturales y deportivas que ofrece la universidad

  • 16
  • Febrero
    2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio la bienvenida a 168 estudiantes nacionales y extranjeros que participarán en el Programa de Movilidad Académica durante el ciclo enero-junio 2026. Los jóvenes eligieron a la institución para desarrollar su formación profesional mediante experiencias educativas internacionales.

El Rector Santos Guzmán López presidió la ceremonia realizada en el Centro de Internacionalización UANL, acompañado por autoridades universitarias que presentaron detalles del programa.

Invitan a estudiantes a aprovechar su estancia académica

Durante su mensaje, el Rector convocó a los participantes a integrarse en las actividades académicas, culturales y deportivas que ofrece la universidad para fortalecer su formación integral.

“Muchas gracias por elegir a la Autónoma de Nuevo León para esta etapa tan importante en sus vidas. Los que la conformamos daremos lo mejor para ofrecerles todo nuestro apoyo y hacer más provechoso este semestre, uno en el que se sientan acompañados y del que puedan tener los mejores recuerdos”.

El funcionario universitario también destacó que la institución mantiene la búsqueda de alianzas con universidades internacionales para ampliar la presencia global de la UANL.

Autoridades destacan impacto de la internacionalización

La titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales UANL, Sandra Nora González Díaz, reconoció la decisión de los estudiantes al elegir cursar estudios fuera de su entorno personal y familiar.

“La internacionalización no es la meta, es el camino, y esta decisión que tomaron no implica estar solos en una clase sino salir de su zona de confort para abrirse a nuevas perspectivas, a otra cultura y nuevas personas con las que quizás harán buenas amistades y vivirán gratos momentos”.

¿De dónde provienen los estudiantes del programa?

Del total de participantes, 82 estudiantes son nacionales y 86 provienen de 11 países, quienes serán integrados en 20 dependencias universitarias. Entre las nacionalidades con mayor presencia destacan Perú, Colombia, España, Francia y Brasil.

La distribución por país es la siguiente:

  • México: 82
  • Perú: 45
  • Colombia: 14
  • España: 8
  • Francia: 6
  • Brasil: 5
  • Ecuador: 4
  • Alemania: 1
  • Chile: 1
  • China: 1
  • Costa Rica: 1

Estudiantes resaltan nivel académico y experiencia cultural

William Bayona Ramírez, originario de Bogotá, Colombia, realizará su estancia en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, institución que consideró como una opción educativa con reconocimiento académico.

“Yo conocí a la UANL por su alcance deportivo y el renombre que tiene a nivel tecnológico, así que estoy muy emocionado por esta aventura que viviré acá en Monterrey, una ciudad que me ha tratado bastante bien”.

Por su parte, Amanda Craveiro Días Souza, de Foz do Iguaçú, Brasil, eligió la universidad por su prestigio, especialmente en la Facultad de Medicina.

“Investigué acerca de la Universidad y me encantó saber que es una de las mejores de México. Todos aquí son muy amables. La ciudad tiene unas montañas hermosas y me gustaría visitar algunas con amigos, y si se puede comer gorditas, que es un platillo que me gustó mucho”.

Asimismo, Kilian Baumann, procedente de Colonia, Alemania, destacó el nivel de investigación de la Facultad de Medicina y su interés por fortalecer su aprendizaje.

“Espero llevarme los mejores conocimientos en medicina del Hospital Universitario y aprender español con mis amigos mexicanos, que son gente muy calurosa y muy ‘buena onda’”.










