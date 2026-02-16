Podcast
Nuevo León

Piden fortalecer campañas de vacunación contra sarampión

La legisladora Claudia Caballero indicó que, debido a que el sarampión es altamente contagioso, es indispensable que la mayor parte de la población se vacune

  • 16
  • Febrero
    2026

Ante el incremento de casos de sarampión en la entidad, la diputada Claudia Caballero del PAN pidió que se reforzaran las campañas de vacunación en contra de esta enfermedad y también otros métodos de prevención.

En entrevista, la panista indicó que, debido a que el sarampión es altamente contagioso, es indispensable que la mayor parte de la población se vacune, por lo cual se deben adquirir más vacunas, como se hacía anteriormente.

“Hay que reforzar el número de vacunas que están llegando a los municipios, a las propias clínicas en cada municipio. Sabemos que hay muchas clínicas en las cuales hay vacunas para la gente.

“Y recalcar que las campañas de vacunación son importantes y no hay que perder la costumbre que teníamos años atrás de las campañas en escuelas públicas, en colegios particulares, centros comerciales”, dijo Claudia Caballero.

Así mismo, insistió en que también hay que tener otro tipo de métodos de prevención de contagio, como el uso de cubrebocas en lugares concurridos, evitar estornudar de manera abierta para evitar contagios, entre otros.


