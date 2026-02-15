Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
clausura_guadalupe_fiesta_clandestina_7bc19d8195
Nuevo León

Clausura Guadalupe fiesta clandestina con 250 menores de edad

Esto ocurrió tras reportes de vecinos, donde uniformados confirmaron que la realización del evento tipo "baile", no contaba con los permisos correspondientes

  • 15
  • Febrero
    2026

Un evento con más de 250 personas, en su mayoría menores de edad, que operaba de manera ilegal en la colonia Bosques de la Pastora fue clausurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, tras múltiples denuncias de vecinos por ruido excesivo y desorden.

clausura-guadalupe-fiesta-clandestina.jpg

La intervención policial se registró este domingo en un inmueble ubicado sobre la calle Bosques de la Sierra, conocido como la “Mansión”.

“Policías de Guadalupe detuvieron una fiesta masiva donde se congregaron más de 250 personas, entre ellos menores de edad, y detuvieron a un hombre por alterar el orden”, informaron a través de una ficha informativa.

Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron la realización de un evento tipo "baile" que no contaba con los permisos correspondientes de Espectáculos ni de Alcoholes.

Durante la inspección, los elementos de seguridad detectaron una situación crítica: la presencia de menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas.

Ante la falta de permisos y la violación a la normatividad vigente (Artículo 9, Fracción II), se solicitó el apoyo de la Dirección de Ordenamiento y Verificación.

clausura-guadalupe-fiesta-clandestina.jpg

Detienen a un velador de fiesta por alterar orden público

En el lugar fue detenido Gabriel "N", de 42 años, velador del lugar, por alterar el orden público, quedando a disposición del juez calificador.

clausura-guadalupe-fiesta-clandestina.jpg

Al momento de la intervención de las autoridades, ninguno de los asistentes se identificó como organizador del evento, ni se reveló si hubo costo por la entrada.

Según versiones, en la invitación del evento se pedía como requisitos ser “solteros”.

“Ésta es la única fiesta que no cree en el amor”, se incluía esta mención en el flyer.

Contabilizan afluencia de más de 200 personas

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades contabilizaron una afluencia de entre 200 y 250 personas en el interior, mientras que cerca de 100 personas más se encontraban aglomeradas en el acceso principal, bloqueando la vialidad y alterando la tranquilidad del sector.

“Derivado de múltiples reportes ciudadanos por ruido excesivo y alteración al orden, elementos de la corporación se desplegaron alrededor del inmueble ubicado en la calle Bosques de la Sierra, en la Colonia Bosques de la Pastora”, explicando que los vecinos realizaron el aviso a las autoridades del municipio.

clausura-guadalupe-fiesta-clandestina.jpg

La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de actividades que ponen en riesgo a los jóvenes y afectan la convivencia vecinal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

caen_29_operativos_ramos_arizpe_0944ed9d7b
Caen 29 personas por operativos de seguridad en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_20_12_AM_b2b8738054
Vive el Club de Futbol Monterrey Rayados jornada invicta
IMG_7381_JPG_2873d38006
Promueve Apodaca servicios médicos integrales
publicidad

Últimas Noticias

jesus_elizondo_morena_948cda29ce
Piden Apoyos para la producción de cine en Nuevo León
emanuel_sueno_policia_tamaulipas_4a394d1f19
Emmanuel cumple sueño de ser policía en su tercer aniversario
Whats_App_Image_2026_02_16_at_14_20_32_530d6b0ffd
Piden fortalecer campañas de vacunación contra sarampión
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
clausura_guadalupe_fiesta_clandestina_7bc19d8195
Clausura Guadalupe fiesta clandestina con 250 menores de edad
publicidad
×