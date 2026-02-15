Clausura Guadalupe fiesta clandestina con 250 menores de edad

Un evento con más de 250 personas, en su mayoría menores de edad, que operaba de manera ilegal en la colonia Bosques de la Pastora fue clausurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, tras múltiples denuncias de vecinos por ruido excesivo y desorden.

La intervención policial se registró este domingo en un inmueble ubicado sobre la calle Bosques de la Sierra, conocido como la “Mansión”.

“Policías de Guadalupe detuvieron una fiesta masiva donde se congregaron más de 250 personas, entre ellos menores de edad, y detuvieron a un hombre por alterar el orden”, informaron a través de una ficha informativa.

Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron la realización de un evento tipo "baile" que no contaba con los permisos correspondientes de Espectáculos ni de Alcoholes.

Durante la inspección, los elementos de seguridad detectaron una situación crítica: la presencia de menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas.

Ante la falta de permisos y la violación a la normatividad vigente (Artículo 9, Fracción II), se solicitó el apoyo de la Dirección de Ordenamiento y Verificación.

Detienen a un velador de fiesta por alterar orden público

En el lugar fue detenido Gabriel "N", de 42 años, velador del lugar, por alterar el orden público, quedando a disposición del juez calificador.

Al momento de la intervención de las autoridades, ninguno de los asistentes se identificó como organizador del evento, ni se reveló si hubo costo por la entrada.

Según versiones, en la invitación del evento se pedía como requisitos ser “solteros”.

“Ésta es la única fiesta que no cree en el amor”, se incluía esta mención en el flyer.

Contabilizan afluencia de más de 200 personas

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades contabilizaron una afluencia de entre 200 y 250 personas en el interior, mientras que cerca de 100 personas más se encontraban aglomeradas en el acceso principal, bloqueando la vialidad y alterando la tranquilidad del sector.

“Derivado de múltiples reportes ciudadanos por ruido excesivo y alteración al orden, elementos de la corporación se desplegaron alrededor del inmueble ubicado en la calle Bosques de la Sierra, en la Colonia Bosques de la Pastora”, explicando que los vecinos realizaron el aviso a las autoridades del municipio.

La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de actividades que ponen en riesgo a los jóvenes y afectan la convivencia vecinal.

