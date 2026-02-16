Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
jesus_elizondo_morena_948cda29ce
Nuevo León

Piden Apoyos para la producción de cine en Nuevo León

Además, este plan incluye estímulos fiscales de hasta el 30% del ISR para las producciones de películas nacionales y extranjeras

  • 16
  • Febrero
    2026

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, hizo un exhorto al Gobierno estatal para que se realicen las sesiones correspondientes y el Consejo de Filmaciones del Estado sea contemplado dentro de la ley.

Exhorto involucra a dependencias estatales

Este exhorto, además del Poder Ejecutivo, también va dirigido a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como a las secretarías de Economía, Cultura y Turismo, con el objetivo de que desarrollen políticas públicas a favor de la industria cinematográfica.

Destacan impacto económico y cultural del cine

“Impulsar la industria cinematográfica no es solo apostar por la cultura, es fortalecer la economía creativa, generar empleo especializado y posicionar a Nuevo León como un referente audiovisual a nivel nacional".

Propuesta se alinea con plan federal de apoyo al cine

La propuesta busca fortalecer el plan integral de apoyo al cine nacional impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que se contempla la formación, producción, exhibición y preservación cinematográfica.

Además, este plan incluye estímulos fiscales de hasta el 30% del ISR para las producciones de películas nacionales y extranjeras que se filmen dentro del territorio mexicano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2edbee3b_2a51_4551_ac0b_645b95ddc9e1_1290eac5f3
Más de dos mil parejas se casan en boda colectiva en Nuevo León
Miguel_Flores_a40de8d7c7
Morena no entra ni entrará en Nuevo León: Miguel Flores
sheinbaum_presupuesto_nl_504ccfa01e
Oposición de Morena al Presupuesto de NL es por alta deuda.- CSP
publicidad

Últimas Noticias

mexico_cuba_ayuda_78fc7ab9cf
Los envíos a Cuba continúan, pero sin petróleo: Presidenta
EH_UNA_FOTO_2025_02_19_T095653_069_84983c6534
Wall Street abre mixto con incremento en Dow Jones
contingencia_mexico_fase1_b3e80785a7
Extienden Fase I de contingencia ambiental en Valle de México
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
publicidad
×