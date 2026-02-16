Piden Apoyos para la producción de cine en Nuevo León

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, hizo un exhorto al Gobierno estatal para que se realicen las sesiones correspondientes y el Consejo de Filmaciones del Estado sea contemplado dentro de la ley.

Exhorto involucra a dependencias estatales

Este exhorto, además del Poder Ejecutivo, también va dirigido a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como a las secretarías de Economía, Cultura y Turismo, con el objetivo de que desarrollen políticas públicas a favor de la industria cinematográfica.

Destacan impacto económico y cultural del cine

“Impulsar la industria cinematográfica no es solo apostar por la cultura, es fortalecer la economía creativa, generar empleo especializado y posicionar a Nuevo León como un referente audiovisual a nivel nacional".

Propuesta se alinea con plan federal de apoyo al cine

La propuesta busca fortalecer el plan integral de apoyo al cine nacional impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que se contempla la formación, producción, exhibición y preservación cinematográfica.

Además, este plan incluye estímulos fiscales de hasta el 30% del ISR para las producciones de películas nacionales y extranjeras que se filmen dentro del territorio mexicano.

