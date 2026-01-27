Abrirá San Pedro licitación del distribuidor vial Los Tubos

Después de ocho meses de haber iniciado la reubicación de la escultura de “La Alianza” en San Pedro, será en febrero cuando se lance la licitación para la edificación del distribuidor vial Los Tubos.

De acuerdo con la planeación municipal, durante este año se prevé el arranque de las fases definitivas 2, 3 y 4 del proyecto, con el objetivo de que la infraestructura quede concluida en junio de 2027.

La primera etapa ya fue ejecutada e incluyó el traslado del monumento La Alianza, mientras que la segunda fase iniciará en marzo y se extenderá hasta octubre, periodo en el que se intervendrá la plazoleta donde anteriormente se ubicaba la escultura.

Durante un evento de rehabilitación del parque de la colonia Mirasierra, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, retomó el tema de este distribuidor vial que ayuda a mitigar el tráfico en el cruce de las avenidas Gómez Morin y Vasconcelos.

El edil sampetrino detalló que el proceso de licitación quedaría ya asignado para finales de febrero e inicios de marzo, para avanzar con el proceso que “enderezaría” la vialidad que corre hacia el parque ecológico Chipinque.

“Ya estos próximos días ya estamos a punto de lanzar la licitación. No podemos decir (el costo de obra), porque justo para eso es la licitación; si no, imagínate, haríamos trampa".

“Todo este proceso dura como entre cuatro y cinco semanas; calculamos que, a finales de febrero, principios de marzo, ya esté dada la licitación”, puntualizó Farah.

Será la instalación de dos losas sobre Gómez Morín, lo que permitirá eliminar la curva que se forma a la altura de Calzada del Valle y dar continuidad a la circulación hacia el sur.

Además, se proyecta la construcción de un camellón central desde Calzada del Valle hasta Vasconcelos; estas adecuaciones implicarán cierres intermitentes del carril izquierdo de la avenida.

El proyecto también considera la edificación de dos gazas viales que buscan reducir la congestión vehicular en la zona, facilitando los movimientos hacia Calzada del Valle y Vasconcelos, así como la conexión al Túnel de la Loma Larga.

La construcción de estas estructuras está prevista para la fase 3, entre junio de 2026 y enero de 2027.

Finalmente, la etapa de acabados, que incluirá jardinería y mobiliario urbano, concluirá a mediados de 2027.

El Horizonte dio a conocer el pasado 17 de septiembre de 2025 que San Pedro avanzó en el proceso de reconstrucción de la escultura conocida como Los Tubos, una de las piezas urbanas más representativas de la ciudad.

Este miércoles 17 de septiembre inició el colado con concreto de 16 tramos de acero, que posteriormente serán ensamblados para rearmar la estructura, considerada un ícono del paisaje sampetrino.

