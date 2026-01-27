EUA señala a Miryam Castillo como 'columna vertebral financiera'

La nicolaíta, Miryam Andrea Castillo Moreno, no era la simple esposa del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, sino que fungía como la operadora financiera de la organización criminal ligada a este.

Por tal motivo, el gobierno de Estados Unidos la identificó como la “columna vertebral” de ese grupo acusado de tráfico de drogas y reveló que la mujer tenía como socio a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General Vázquez”, quien se encargaba de su seguridad.

Por tal motivo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, amagó este lunes con aplicar sanciones penales y civiles a quien tenga o llegue a tener algún trato comercial con ella.

Esto se dio a conocer este lunes al tiempo que Wedding se declaró como “no culpable” de los cargos que se le imputan ante una corte de Santa Ana, California, en donde compareció este lunes.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos compartió información de Castillo Moreno, el cual dijo que era responsable de lavar ganancias del narcotráfico para la adquisición de bienes de lujo, tales como autos y motocicletas.

Por eso, la OFAC del gobierno estadounidense prohibió cualquier transacción que involucre a Castillo Moreno, advirtiendo que cualquier persona o entidad en EUA que mantenga negocios con ella sin una licencia especial podría enfrentar sanciones civiles o penales.

Asimismo, ordenó el bloqueo de todos los activos de Castillo Moreno en territorio estadounidense.

De acuerdo con el comunicado oficial, Castillo Moreno proveía "apoyo material" que facilitó no solo las operaciones de tráfico de drogas, sino también la violencia homicida vinculada a la red.

Esta acción forma parte de un esfuerzo coordinado entre el FBI, el Departamento de Justicia y el Tesoro para asfixiar financieramente a la red de Wedding.

"Nuestro objetivo es simple: dificultar que delincuentes como este se beneficien del envenenamiento de nuestras comunidades", señaló el Tesoro en su declaración oficial.

Involucran a más personas

Además de Castillo Moreno, las autoridades identificaron a otros colaboradores estratégicos, entre ellos Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias "El General". Vázquez fue señalado como el responsable de la seguridad de Wedding en México y de suministrar información táctica sobre objetivos específicos de la organización.

Según versiones, podría conocer el paradero de la esposa de Wedding; es por eso por lo que se mantiene como un objetivo clave para las autoridades de EUA.

Con estas medidas, el gobierno de Estados Unidos informó que busca desmantelar la estructura operativa y financiera que permite a estos grupos criminales infiltrarse en el sistema económico internacional.

Se declara no culpable

El exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding se declaró este lunes no culpable ante un tribunal de California de los cargos de tráfico de drogas y asesinato que se le imputan.

Wedding, quien según el gobierno mexicano se entregó en la embajada de Canadá en México el jueves pasado, compareció este lunes y se declaró no culpable de tráfico de cocaína y asesinato.

Su abogado, Anthony Colombo, dijo en declaraciones que retoma el medio canadiense CBC que su cliente no se entregó, sino que fue arrestado.

También señaló que se encuentra "de buen ánimo" y fuerte.

La audiencia de este martes fue trasladada a Santa Ana, California, debido a las continuas protestas contra ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) fuera del tribunal en Los Ángeles. Se espera que los futuros procedimientos tengan lugar en Los Ángeles, según Colombo.

La próxima audiencia fue fijada para el 24 de marzo.

Según Colombo, es falso que hubiera habido negociaciones entre Wedding y las autoridades estadounidenses antes de que fuera detenido el 22 de enero.

