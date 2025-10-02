Venezuela activaría movilización si llega a ser agredida por EUA

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que se activaría una "movilización nacional" si llegara a ser "agredida" por Estados Unidos.

El titular de Defensa indicó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso en práctica la estrategia integral de la nación "firmando" el decreto de estado de conmoción externa.

Padrino López también denunció el "acoso militar" por el vuelo de "aviones de combate" de Estados Unidos cerca de las costas del mar Caribe. En este lugar, el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En un aviso confidencial al Congreso, la administración indicó que el mandatario estadounidense indicó que Venezuela esta involucrado en un "conflicto armado" con los carteles de la droga y que los miembros son "combatientes ilegales".

Al menos dos de esas operaciones se llevaron a cabo contra embarcaciones procedentes presuntamente de Venezuela, lo que dejó al menos 17 muertos.

Comentarios