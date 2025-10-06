Recibe División Ambiental 400 denuncias al mes de maltrato animal

La División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado recibe en promedio 400 denuncias mensuales por maltrato animal, informó el titular de la dependencia, Raúl Lozano.

Cada semana se atienden más de 80 reportes.

“Atendemos, en promedio, entre 300 a 400 por mes. Estamos hablando de entre 80 y hemos llegado hasta más de 100 reportes por semana”, especificó el secretario durante el Nuevo León Informa.

Tan solo en el mes de septiembre, de acuerdo a datos del estado, se atendieron 253 casos, de los cuales se aseguraron 116 animales domésticos, en su mayoría perros y gatos.

“Los perros y gatos no son guardias de seguridad, no son vigilantes. La gente tiene que ser responsable al momento que se tiene una mascota y el maltrato animal, vale la pena decirlo, no solamente se presenta cuando ya hay una lesión física, tiene diferentes formas y maneras de expresarse como son: tenerlo amarrado con una cadena de 50 cm a algún poste o reja, que esté expuesto por más de 24 horas en algún techo de alguna vivienda, usándolo de guardia, no darle el aliento suficiente, no llevarlo al médico a atenderlo, a darle sus vacunas, no tenerlo en un espacio adecuado y que esté conviviendo con sus heces fecales”, precisó.

Aunque, Raúl Lozano, también señaló que existe un porcentaje de denuncias que se hacen al 070 que terminan en falsa alarma.

“Muchas terminan en falsa alarma porque el vecino creía que era maltrato animal y nos hace la denuncia al 070, entonces también, ser muy conscientes, ser cuidadoso para realmente cuando sí existan estos casos la autoridad esté puesta y dispuesta”, dijo.

