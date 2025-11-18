Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_18_at_9_03_46_PM_de90057a6b
Nuevo León

Denuncia aseguradora por amenazas a abogado de afectados

La Fiscalía dictó medidas de protección tras protestas de clientes; Candelario Maldonado niega amenazas y defiende su derecho a manifestarse

  • 18
  • Noviembre
    2025

La compañía Primero Seguros, a través de su apoderado legal, interpuso una denuncia penal por el presunto delito de amenazas en contra de Candelario Maldonado Martínez; así lo informó el asesor jurídico y líder de los ciudadanos afectados que se han manifestado públicamente por supuestos incumplimientos y el mal servicio de la aseguradora.

Tras la denuncia, la Fiscalía ha dictado medidas de protección, incluyendo una orden de restricción que prohíbe a Maldonado Martínez "acercarse" a los ejecutivos de la compañía, según documentos oficiales.

En respuesta a la denuncia, Maldonado compartió un video aclaratorio donde rechazó haber cometido cualquier acto ilícito o amenaza de manera personal o moral contra la empresa.

“Derivado de las manifestaciones en días pasados por afectados en contra de compañía de seguros, Primero Seguros la agarró y la hizo suya dado a su falta de empatía”, expresó Maldonado.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 9.03.52 PM.jpeg

La denuncia fue presentada por Miguel Ángel Treviño González, apoderado legal de Primero Seguros, en atención a los hechos suscitados durante las recientes protestas.

La indignación de alrededor de medio centenar de afectados por presuntos incumplimientos de pago de pólizas escaló la semana pasada. 

Un grupo de manifestantes, liderados por Maldonado Martínez, llevó a cabo una protesta en la colonia Cumbres San Agustín, al poniente de la ciudad, donde reside un directivo de Primero Seguros.

“Como asesor jurídico, en ningún momento he hecho algo ilícito en contra de absolutamente nadie, ni de manera personal, ni de manera moral, hacia una persona moral, y que todos los medios de comunicación estuvieron presentes en dichos ejercicios de libre expresión”, indicó.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 9.03.46 PM.jpeg

Los manifestantes acudieron con ataúdes y música para protestar por la muerte de sus familiares en accidentes viales, cuyos pagos de póliza, acusan, han sido presuntamente denegados o demorados de manera injustificada por la empresa.

Esta manifestación siguió a otra realizada previamente, donde el mismo grupo de ciudadanos paralizó por cuatro horas la Avenida Constitución, una de las principales arterias viales de la ciudad, utilizando ataúdes y coronas para visibilizar su demanda de justicia.

Aseguró que, en las manifestaciones, él se limitó a dar la explicación del motivo por el cual los afectados estaban ejerciendo su derecho a la libre expresión en la vía pública.

El asesor jurídico celebró la rapidez con la que la Fiscalía actuó para dictar las medidas de protección a favor de la empresa, contrastándola con la lentitud que, según él, enfrentan sus clientes para resolver sus casos.

“La Fiscalía ha demostrado que sí se pueden hacer las cosas de manera rápida y expedita, a diferencia de nuestros clientes, que siguen esperando justicia”, agregó el abogado.

“Seguiré representando a mis clientes y tope donde tope. No olviden, yo no me voy a amedrentar”, puntualizó.

Los afectados siguen acusando a las aseguradoras de no hacerse responsables en el pago de reparación de daños y en la atención debida a pesar de contar con pólizas actualizadas.


