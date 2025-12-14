Podcast
Internacional

Tiroteo en Bondi Beach deja al menos 12 muertos en Australia

Un ataque armado durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, Sídney, dejó al menos 12 muertos y 29 heridos; autoridades lo investigan como terrorismo

Un tiroteo masivo en Bondi Beach, en Sídney, Australia, dejó al menos 12 personas muertas, incluido uno de los presuntos atacantes, y 29 heridos, confirmaron autoridades del estado de Nueva Gales del Sur.

El primer ministro estatal, Chris Minns, actualizó la cifra de víctimas tras un primer balance que reportaba 10 fallecidos y una docena de lesionados.

El ataque ocurrió este sábado 14 de diciembre, alrededor de las 18:45 horas locales.

De forma preliminar, se informó que en la playa se llevaba a cabo una celebración judía por Janucá, que congregó a cerca de 1,000 personas.

 Testigos relataron que los disparos provocaron pánico inmediato, con cientos de asistentes huyendo hacia calles, parques y estacionamientos cercanos.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas corriendo entre gritos, mientras otras se refugiaban detrás de vehículos y estructuras cercanas.

Dos atacantes neutralizados

La policía confirmó que dos presuntos agresores fueron neutralizados: uno murió abatido por las fuerzas de seguridad y el otro permanece gravemente herido.

Las autoridades investigan si un tercer hombre armado pudo haber participado en el ataque.

En grabaciones verificadas se observa a dos sujetos disparando desde un punto elevado, aparentemente un puente peatonal cercano a un estacionamiento, con armas largas de alto poder.

Civil logra desarmar a un tirador

Uno de los momentos más impactantes del ataque fue captado en video, cuando un transeúnte logró someter y desarmar a uno de los atacantes.

El hombre se abalanzó sobre el tirador en un momento de descuido, forcejeó con él y consiguió quitarle el rifle, mientras el agresor caía al suelo.

El servicio de ambulancias trasladó a al menos seis personas a hospitales, mientras que dos policías resultaron heridos, aunque no se detalló su estado de salud. Varias víctimas fueron atendidas en el lugar y algunos cuerpos fueron cubiertos, aparentemente ya sin vida.

Las autoridades establecieron una amplia zona de exclusión y desplegaron unidades especializadas para revisar objetos sospechosos y posibles artefactos explosivos improvisados.

Reacción del gobierno australiano

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó las escenas como “impactantes y angustiosas” y convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Condenó el ataque como un acto de violencia incomprensible y pidió a la población seguir las indicaciones policiales.

Los tiroteos masivos son extremadamente raros en Australia, uno de los países con leyes de armas más estrictas del mundo.

El ataque en Bondi Beach es considerado el más grave desde la masacre de Port Arthur en 1996, que dejó 35 muertos y transformó la legislación sobre armas de fuego.

Las autoridades investigan el ataque como un acto terrorista, en medio de un contexto de crecientes incidentes antisemitas en el país desde el inicio del conflicto en Gaza en 2023.


Comentarios

