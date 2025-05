Denuncian descargas de aguas negras en Río Santa Catarina

Vecinos del fraccionamiento Águila Real en Juárez denunciaron una descarga de aguas negras en el Río Santa Catarina.

Se trata de un ducto que aparentemente se encuentra dañado y propició la salida de esta agua residual en el lecho del afluente, pero el problema se agrava, luego de que este líquido se abrió paso hasta llegar al agua corriente.

En entrevista para El Horizonte Roberto Morales, habitante de ese sector de Juárez, Nuevo León, destacó que este problema desprende un mal olor que llega a las casas y es un problema que tiene años.

Asimismo, comentó que anteriormente se juntaban las personas en el lecho del rio, pero desde que comenzó esta fuga ya no se reúnen como antes y hasta la fauna ha ido desapareciendo.

Cuando están los calores fuertes se viene lo fétido del olor todo ese detalle hule feo, huele mal, pero si tenemos años, vinieron a zanjear, pero zanjearon a lo mejor mal por que empezó a botar agua.

“Mucha gente se junta, los domingos se juntaba, pero ya con estas cosas no, está el río solo, ni fauna, peces y eso no, ya no”, comentó Morales.

En el recorrido realizado por este medio en el lugar se pudo constatar que las aguas negras llegaron al agua corriente del río Santa Catarina e incluso se pudo captar como caía en cercanía de un grupo de tortugas.

Por su parte, Crescencio Álvarez, mencionó que esta fuga de aguas negras pasa desapercibida por las autoridades, tanto municipales como la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey.

“Pues no más pasan las patrullas pa allá, pero no los de Agua y Drenaje nomás pasan y ya es todo, no hay reparación, no hay reparación de nada ahí está la laguna porque no viene el de Agua y Drenaje y se mete ahí a destapar”, indicó Álvarez.

