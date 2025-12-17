Podcast
Nuevo León

Resalta Miguel Flores unión internacional con NL para el Mundial

Esta red de cooperación busca alinear protocolos de seguridad, logística y atención al visitante de cara a la justa mundialista

Con la mirada puesta en la Copa Mundial de 2026, el Gobierno de Nuevo León ha intensificado su agenda de colaboración internacional, con el objetivo de posicionar al estado no solo como una de las sedes, sino como el referente máximo de hospitalidad y organización en el torneo más grande de la historia.

El secretario general de gobierno, Miguel Flores, informó que se han estrechado vínculos estratégicos con potencias y aliados clave como Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Colombia y España. Esta red de cooperación busca alinear protocolos de seguridad, logística y atención al visitante de cara a la justa mundialista.

Una experiencia segura y ordenada

Flores Serna destacó que el trabajo conjunto con los cuerpos diplomáticos es la base para garantizar que los miles de aficionados que lleguen a la entidad disfruten de un entorno de paz.

“El próximo año recibiremos el Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos más importantes a nivel mundial, y para ser la mejor sede, fortalecimos nuestra relación internacional con diferentes países”, señaló el funcionario.

El Secretario enfatizó que este esfuerzo permitirá que el llamado “Mundial más norteño” se desarrolle de forma segura, tranquila y en orden, proyectando la capacidad del estado para gestionar eventos de magnitud global.

Legado más allá del balón

Además de la infraestructura deportiva, Nuevo León busca que la colaboración con cónsules y embajadores deje un beneficio permanente para la región. Flores Serna agradeció la disposición de las representaciones diplomáticas para colaborar en una estrategia que trascienda el evento deportivo.

“Gracias a todos los cónsules y embajadores que han colaborado para mostrar al mundo de qué somos capaces”, puntualizó, reafirmando el compromiso del estado por dejar un legado de eficiencia y apertura internacional.


