El Congreso de Coahuila es ejemplo en optimización de recursos

Al hacer referencia a las cifras presentadas en la conferencia de prensa mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales Núñez dijo que desde hace tiempo, Coahuila trabaja con eficiencia los recursos que recibe.

Destacó que a pesar de ser uno de los estados más productivos del país, Coahuila muchas veces recibe recursos que no corresponden a lo que genera la entidad, sin embargo, el gasto se ejerce con responsabilidad.

“Sin duda los temas de austeridad creo que están bien, de hecho pueden ver cómo el Congreso de Coahuila está dentro de los congresos con menor presupuesto, con menor número de legisladores y esto de acuerdo al número de habitantes”, dijo Morales Núñez.

Plan B propone reducir presupuesto a congresos locales

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó la mañana de este jueves su “Plan B”, ante el rechazo a la propuesta de reforma electoral, donde propone disminuir el presupuesto de los congresos locales.

De acuerdo con el análisis presentado por Sheinbaum Pardo, Coahuila aparece en el lugar 24 de los 32 congresos del país, entre los que menos costo por legislador tienen, con 10 millones de pesos anuales, mientras que estados como Baja California destinan casi 34 millones por cada diputado al año.

Señalan trabajo con transparencia y austeridad

Dijo si bien habrá que conocer a fondo lo que plantea el llamado “Plan B”, las cifras presentadas por la Presidenta dejan en claro que el Congreso de Coahuila trabaja de maneera eficiente, a diferencia de los Congresos de Morena, donde hay más legisladores y un mayor presupuesto.

“Por lo pronto los datos que da la Presidenta muestran cómo trabajamos aquí en Coahuila con trasparencia y auteridad”.

Agregó que es preocupante que se impulse una reforma que no respete la división de poderes, y que además pretende, según lo expuesto en la mañanera, impactar a los Ayuntamientos de todo el país.

Comentarios