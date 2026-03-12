Retiran en IMSS NL tumor de riñón que se extendía hasta corazón

Especialistas de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 y No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lograron extraer con éxito un tumor de 18 centímetros, que se extendía de riñón al corazón, que comprometía la vida de un paciente de 39 años.

La intervención, calificada como de alta complejidad, fue posible gracias al trabajo conjunto entre los servicios de Urología y Cirugía Cardiotorácica, quienes unieron esfuerzos para tratar una afección que abarcaba desde el sistema renal hasta la aurícula derecha del corazón.

Humberto, originario de San Luis Potosí, enfrentaba un panorama desalentador: un tumor maligno en el riñón derecho que había invadido la vena cava, el principal conducto sanguíneo que transporta la sangre desde la parte inferior del cuerpo hacia el corazón.

Este "trombo tumoral" no solo afectaba su función renal, sino que amenazaba con colapsar su circulación sanguínea en cualquier momento.

Siete horas de precisión multidisciplinaria

El procedimiento, realizado el pasado 19 de noviembre en los quirófanos del Hospital de Cardiología No. 34, requirió una planeación minuciosa que duró semanas. El equipo se dividió en dos frentes estratégicos:

- Cirujanos de la UMAE No. 25, liderados por el doctor Víctor Camacho Trejo, realizaron una nefrectomía radical para remover el riñón afectado.

- El equipo de la UMAE No. 34, encabezado por el doctor Jesús Eliazim Infante Hernández, procedió a la delicada extracción del tumor que ya ocupaba espacio dentro de la cavidad cardíaca.

"Este tipo de intervenciones representan uno de los mayores retos quirúrgicos actuales, ya que exigen una coordinación perfecta entre unidades médicas que, aunque distintas, operan como un solo cuerpo en beneficio del paciente", señalaron las autoridades médicas.

A tres meses de la cirugía, Humberto regresó a su consulta de seguimiento con un semblante renovado. Consciente de la magnitud del esfuerzo médico, expresó su gratitud hacia la institución:

“Yo no tenía el recurso para pagar una operación de esa magnitud. Gracias al Seguro Social estoy aquí, fue como volver a nacer”, compartió el paciente, quien ahora podrá retomar sus actividades cotidianas y continuar con su tratamiento oncológico.

De acuerdo con el instituto, este éxito médico reafirma el posicionamiento de Nuevo León como un referente en medicina de alta especialidad.

