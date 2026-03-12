Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_12_at_6_06_15_PM_daaf6c3df3
Nuevo León

Retiran en IMSS NL tumor de riñón que se extendía hasta corazón

Humberto regresó a su consulta de seguimiento con un semblante renovado. Consciente de la magnitud del esfuerzo médico, expresó su gratitud hacia la institución

  • 12
  • Marzo
    2026

Especialistas de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 y No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lograron extraer con éxito un tumor de 18 centímetros, que se extendía de riñón al corazón, que comprometía la vida de un paciente de 39 años.

La intervención, calificada como de alta complejidad, fue posible gracias al trabajo conjunto entre los servicios de Urología y Cirugía Cardiotorácica, quienes unieron esfuerzos para tratar una afección que abarcaba desde el sistema renal hasta la aurícula derecha del corazón.

Humberto, originario de San Luis Potosí, enfrentaba un panorama desalentador: un tumor maligno en el riñón derecho que había invadido la vena cava, el principal conducto sanguíneo que transporta la sangre desde la parte inferior del cuerpo hacia el corazón.

Este "trombo tumoral" no solo afectaba su función renal, sino que amenazaba con colapsar su circulación sanguínea en cualquier momento.

Siete horas de precisión multidisciplinaria

El procedimiento, realizado el pasado 19 de noviembre en los quirófanos del Hospital de Cardiología No. 34, requirió una planeación minuciosa que duró semanas. El equipo se dividió en dos frentes estratégicos:

- Cirujanos de la UMAE No. 25, liderados por el doctor Víctor Camacho Trejo, realizaron una nefrectomía radical para remover el riñón afectado.

- El equipo de la UMAE No. 34, encabezado por el doctor Jesús Eliazim Infante Hernández, procedió a la delicada extracción del tumor que ya ocupaba espacio dentro de la cavidad cardíaca.

"Este tipo de intervenciones representan uno de los mayores retos quirúrgicos actuales, ya que exigen una coordinación perfecta entre unidades médicas que, aunque distintas, operan como un solo cuerpo en beneficio del paciente", señalaron las autoridades médicas.

A tres meses de la cirugía, Humberto regresó a su consulta de seguimiento con un semblante renovado. Consciente de la magnitud del esfuerzo médico, expresó su gratitud hacia la institución:

“Yo no tenía el recurso para pagar una operación de esa magnitud. Gracias al Seguro Social estoy aquí, fue como volver a nacer”, compartió el paciente, quien ahora podrá retomar sus actividades cotidianas y continuar con su tratamiento oncológico.

De acuerdo con el instituto, este éxito médico reafirma el posicionamiento de Nuevo León como un referente en medicina de alta especialidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_6_05_45_PM_c3c78f7c01
Rinden homenaje a donadores de órganos en Christus Muguerza
finanzas_espacios_industriales_01c90faf1d
Crecerá 25% construcción de espacios industriales por nearshoring
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_cuba_trump_4d94dd8458
Sheinbaum celebra diálogo Cuba-EUA y confirma ayuda humanitaria
parques_industriales_3_1280x720_2f57f63597
Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%
EH_UNA_FOTO_12_00d93fb867
EUA levanta sanciones al petróleo ruso por guerra con Irán
publicidad

Más Vistas

seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
publicidad
×