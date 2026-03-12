Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
4df2e55a_4afe_4025_9c4d_5747eef138f8_3fadcf4735
Nuevo León

Busca Claudia Caballero acelerar pagos de pensiones alimenticias

Acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, fue que entregó la propuesta que plantea modificar el Artículo 280 del Código Penal del Estado de Nuevo León

  • 12
  • Marzo
    2026

La diputada local del PAN, Claudia Caballero, presentó una iniciativa de reforma para agilizar el pago de la pensión alimenticia y evitar que padres o tutores incumplan cuando ya exista una resolución judicial.

Acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, fue que entregó la propuesta que plantea modificar el Artículo 280 del Código Penal del Estado de Nuevo León.

“Comete el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin motivo justificado, incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge, mujer embarazada, personas con discapacidad, adultos mayores o los sujetos de interdicción que cuenten con resolución judicial firme, convenio ratificado ante autoridad competente o requerimiento formal que le imponga el deber de proporcionar alimentos, deje de hacerlo total o parcialmente por más de treinta días naturales”, dijo Claudia Caballero.

La propuesta establece que este delito se perseguirá a petición de la parte afectada y que, para la vinculación a proceso, bastará con una constancia emitida por el órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y el incumplimiento.

Además, contempla sanciones de uno a seis años de prisión para quien resulte responsable.

Por otra parte, plantea que la persona imputada perdería derechos como la patria potestad, tutela, guarda y custodia, curatela, así como posibles derechos hereditarios o de alimentos sobre la persona afectada, además de que deberá cubrir como reparación del daño las cantidades que no hayan sido pagadas oportunamente.

La iniciativa también contempla que, en casos de reincidencia o cuando el deudor oculte ingresos o bienes para evadir la obligación, las sanciones puedan duplicarse. De igual forma, se prevé la posibilidad de aplicar medidas como embargo preventivo o retención de percepciones para garantizar el cumplimiento del pago.

“Lo que se plantea es permitir la vinculación a proceso inmediata cuando exista constancia judicial firme que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento. De esta manera, se reconoce el valor probatorio pleno de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia familiar, evitando su innecesaria reiteración en la etapa penal.

“Adicionalmente, se propone facultar de manera expresa al juez de control para imponer medidas cautelares inmediatas que garanticen el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia durante el proceso penal. Estas medidas resultan fundamentales para asegurar la protección efectiva de las personas acreedoras, prevenir daños irreparables y asegurar que el proceso penal cumpla con su finalidad de tutela de derechos humanos”, agregó Caballero.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_03_12_231354_27bd2eefba
Incendio consume dos autos en límites de Monterrey y San Pedro
produccion_de_vehiculos_en_mexico_sube_6_5_a_noviembre_de_2024_55868a2da6
Aumenta parque vehicular con 540 mil autos en menos de tres años
Adrian_de_la_Garza_a5e1b1aae8
Entrega Adrián de la Garza apoyos a 500 mujeres regias
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_cuba_trump_4d94dd8458
Sheinbaum celebra diálogo Cuba-EUA y confirma ayuda humanitaria
parques_industriales_3_1280x720_2f57f63597
Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%
EH_UNA_FOTO_12_00d93fb867
EUA levanta sanciones al petróleo ruso por guerra con Irán
publicidad

Más Vistas

seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
publicidad
×