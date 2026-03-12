Busca Claudia Caballero acelerar pagos de pensiones alimenticias

La diputada local del PAN, Claudia Caballero, presentó una iniciativa de reforma para agilizar el pago de la pensión alimenticia y evitar que padres o tutores incumplan cuando ya exista una resolución judicial.

Acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, fue que entregó la propuesta que plantea modificar el Artículo 280 del Código Penal del Estado de Nuevo León.

“Comete el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin motivo justificado, incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge, mujer embarazada, personas con discapacidad, adultos mayores o los sujetos de interdicción que cuenten con resolución judicial firme, convenio ratificado ante autoridad competente o requerimiento formal que le imponga el deber de proporcionar alimentos, deje de hacerlo total o parcialmente por más de treinta días naturales”, dijo Claudia Caballero.

La propuesta establece que este delito se perseguirá a petición de la parte afectada y que, para la vinculación a proceso, bastará con una constancia emitida por el órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y el incumplimiento.

Además, contempla sanciones de uno a seis años de prisión para quien resulte responsable.

Por otra parte, plantea que la persona imputada perdería derechos como la patria potestad, tutela, guarda y custodia, curatela, así como posibles derechos hereditarios o de alimentos sobre la persona afectada, además de que deberá cubrir como reparación del daño las cantidades que no hayan sido pagadas oportunamente.

La iniciativa también contempla que, en casos de reincidencia o cuando el deudor oculte ingresos o bienes para evadir la obligación, las sanciones puedan duplicarse. De igual forma, se prevé la posibilidad de aplicar medidas como embargo preventivo o retención de percepciones para garantizar el cumplimiento del pago.

“Lo que se plantea es permitir la vinculación a proceso inmediata cuando exista constancia judicial firme que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento. De esta manera, se reconoce el valor probatorio pleno de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia familiar, evitando su innecesaria reiteración en la etapa penal. “Adicionalmente, se propone facultar de manera expresa al juez de control para imponer medidas cautelares inmediatas que garanticen el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia durante el proceso penal. Estas medidas resultan fundamentales para asegurar la protección efectiva de las personas acreedoras, prevenir daños irreparables y asegurar que el proceso penal cumpla con su finalidad de tutela de derechos humanos”, agregó Caballero.

