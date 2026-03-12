Aseguran PRI y PAN que reforma no cumplía principio de democracia

Las bancadas del PRI y del PAN aseguraron que la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no cumplía con principios de democracia, por lo cual hasta sus propios aliados la rechazaron.

Fue el pasado miércoles que la Cámara de Diputados le dio un revés a la reforma electoral que presentó la presidenta y a diferencia de otras modificaciones a la ley como la reforma judicial, los diputados no aceptaron esta propuesta.

La diputada local del PAN, Claudia Caballero indicó que actualmente el sistema democrático en México no necesita un ajuste y que existen otro tipo de problemáticas en el país a las cuales debería de ponerse más atención.

“Es un chiste y sus propios aliados lo están diciendo, no votaron a favor de esta reforma electoral porque es un daño a la democracia. “Yo creo que ya no hay que hacerle un daño a México, como muchos organismos lo han dicho, no se necesita hoy por hoy una reforma electoral, no se necesita cambiar todo porque no todo está mal, se pueden llegar a unos matices siempre y cuando haya un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Por lo pronto, hay cosas que ahorita nos están preocupando, el tema de la violencia, el tema de la economía, el tema del endeudamiento que tenemos como país. Entonces, el tema educativo, vaya, hay muchos frentes abiertos”, dijo Claudia Caballero.

En el mismo sentido, la diputada del PRI, Armida Serrato indicó que es bueno que no haya pasado, ya que dicha reforma no cumple con disminuir la falta de participación de los ciudadanos en temas electorales.

“Me congratula que no haya pasado la reforma de la presidenta porque no atacaba lo que se ha señalado que es la falta de participación que tenemos los ciudadanos en cada elección y que es parte que se vincula con el recurso económico. “La narrativa de ellos siempre fue la eliminación de los diputados, reducir los temas financieros a partidos políticos, pero a final de cuentas no les sirvió la narrativa”, señaló Serrato.

Ante el rechazo de la reforma electoral, la presidenta aseguró que preparará un “plan b” de esta reforma para que ahora sí pase por mayoría en el Congreso de la Unión.

