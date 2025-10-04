Cerrar X
Nuevo León

Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa

De acuerdo con su esposo, Lorena y sus compañeras fueron interceptadas por tripulantes de varias camionetas cuando se dirigían hacia el hotel de Reynosa

  • 04
  • Octubre
    2025

Mediante redes sociales se ha comenzado movimientos de búsqueda para localizar a Lorena Cortez Villa, de 36 años quien desapareció el pasado 1 de octubre en Reynosa, Tamaulipas, después de haber viajado desde Monterrey a la ciudad por motivos laborales.

De acuerdo con una publicación realizada por su esposo, Carlos León, Lorena llegó al aeropuerto de Reynosa alrededor de las 2:45 p.m. y se dirigía a un hotel en la zona centro del municipio acompañada de dos compañeras de trabajo y durante el trayecto, fueron interceptadas por varias camionetas, cuyos tripulantes les quitaron dinero y teléfonos, tras no poder llevarse a las tres mujeres, habrían raptado únicamente a Lorena.

Lorena tiene una hija pequeña que junto a Carlos esperan que regrese a salvo con ellos en Monterrey.

Hasta el momento, autoridades de Tamaulipas, ni de Nuevo León se han pronunciado respecto al caso, sin embargo, en redes sociales se sigue compartiendo el testimonio de Carlos León con la esperanza de que reciban información del paradero de Lorena.


Comentarios

