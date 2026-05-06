Evacúan Torre Bicentenario en 7 minutos por Simulacro Nacional

Un total de 65 trabajadores de IMSS Bienestar, ubicados en la Torre Bicentenario, fueron evacuados en un tiempo récord de 7 minutos, en una acción coordinada por Protección Civil estatal.

Simulacro de sismo desde el piso 23

El ejercicio se realizó dentro del primer Simulacro Nacional 2026 y sirvió para fortalecer la cultura de protección civil, desde el último piso de la Torre Gubernamental, desde donde descendieron por las escaleras un nivel y posteriormente por elevador, aunque el protocolo marca que deberían bajar todos por las escaleras.

En esta ocasión se simuló un sismo y solo los empleados de dicha dependencia descendieron desde el piso 23, mientras que el resto de los 2500 empleados permanecieron en sus respectivos empleos.

Coordinación y orden durante la evacuación

Fueron guiados por 13 de sus compañeros para que la evacuación se realizara en orden y sin contratiempos.

Posteriormente, todos regresaron a sus áreas para continuar con sus labores de manera normal.

Aunque Tamaulipas no figura dentro de las entidades con presencia de sismos de considerable dimensión, el simulacro sirvió para fomentar la cultura de la protección civil, ante la probabilidad de algún incendio o por la presencia de huracanes.

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