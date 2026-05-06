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Nuevo León

Extraditan a México a socio de Peak; está en libertad por amparo

De acuerdo con lo informado, el proceso de extradición desde España fue concluido con apoyo de autoridades federales y consulares.

  • 06
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el retorno a México de Víctor Hugo Sepúlveda, socio de Peak; sin embargo, el detenido en España, quien cuenta con una orden de aprehensión en Nuevo León, permanece en libertad gracias a un amparo.

De acuerdo con lo informado, el proceso de extradición fue concluido con apoyo de autoridades federales y consulares.

“Se realizó todo el trámite de extradición por conducto del auxilio consular y la FGR, se hizo una colaboración estrecha, se llevó el procedimiento de extradición en España y nos fue concedida la persona; llega aquí bajo los efectos de una suspensión por la que no se puede ejecutar la orden de aprehensión”, explicó el fiscal Javier Flores Saldívar.

La orden de aprehensión no ha podido ejecutarse debido a un amparo promovido en Tamaulipas, señaló el fiscal.

“Obviamente, debemos ser respetuosos de la suspensión provisional y definitiva concedida por el juez de distrito y esperar ese procedimiento para culminarlo, a que comparezca ante las autoridades judiciales del Estado”, agregó Flores.

Arturo “N”, el otro socio involucrado, sigue siendo buscado con ficha roja.

Las pérdidas de los afectados, que suman más de 155 denuncias, señalan que podría llegar hasta $800 millones de pesos de la empresa con sede en San Pedro.


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