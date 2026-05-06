PSG elimina al Bayern y quiere el bicampeonato de Champions

Luis Enrique lo hizo de nuevo. El entrenador español volvió a meter al París Saint-Germain en la Final de la UEFA Champions League, luego de empatar 1-1 en la Semifinal de vuelta en el Allianz Arena, aunque la serie no estuvo exenta de polémica.

Apenas corrían dos minutos en el reloj, cuando la clásica dinámica del campeón rindió frutos, pues Khvicha Kvaratskhelia aprovechó la endeble defensa teutona para mandar una clásica diagonal al punto penal para que Ousmane Dembelé abriera el marcador.

Con todo al frente

Con dos goles de ventaja, se antojaba que los franceses pasaran a dominar el partido, buscando liquidar a su rival; sin embargo, ocurrió lo contrario, pues los bávaros se volcaron totalmente al ataque.

Polémica arbitral

La primera polémica llegó al 28', cuando hubo una clara mano por parte de Nuno Mendes, quien ya estaba amonestado, por lo que debió irse expulsado; sorpresivamente, el árbitro marcó primero una supuesta mano de Konrad Laimer, lo que salvó al portugués, pero provocó una gran molestia por parte de la gente del Bayern.

Pero el punto de inflexión llegó al 30', cuando Vitinha despejó un balón en su área, pero este le pegó a Joao Neves, quien extendió las manos. Lo que era un penal de manual no se cobró y provocó que la plantilla alemana se enfureciera con el árbitro, pue el VAR tampoco lo llamó para revisarla.

El enojo fluyó por las venas del Bayern, que fue con todo buscando el empate, el cual no llegaba por la falta de contundencia. Musiala, Olisie, Luis Díaz y Kane tuvieron disparos que se fueron desviados.

Campeón atrincherado

Por su lado, el PSG decidió tomar otra iniciativa: esperar espacios. Gracias a la velocidad e intensidad de sus jugadores, el campeón decidió lidiar con la desesperación del rival y se tiró atrás buscando un error. Estos llegaron por montones, pero Manuel Neuer salvó en al menos cuatro ocasiones su arco.

El reloj corrió y fue hasta el minuto 94 que llegó el descuento por parte de Harry Kane, pero no fue suficiente, pues este llegó ya en los segundos finales y se concretó el pase francés a la Final.

Cita histórica

Esta es la tercera Final de Champions para el PSG y su segunda consecutiva. La primera fue en 2020, precisamente contra el Bayern y la segunda fue en la que aplastó 5-0 al Inter de Milán.

Ahora Luis Enrique y compañía esperan al Arsenal en la Final que será histórica, pues los "Gunners" quieren su primera "orejona", mientras que los parisinos quieren refrendar el título. La cita es el sábado 30 de mayo.

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