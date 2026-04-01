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Nuevo León

Descarta Fiscalía del Estado paro por falta de presupuesto

Flores Saldívar reiteró que el incremento presupuestal permitiría fortalecer áreas clave como la contratación de personal, el equipamiento y la infraestructura

  • 01
  • Abril
    2026

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles que aún no ha recibido el incremento presupuestal previsto para este año, aunque confía en que pueda concretarse en los próximos días.

Al ser cuestionado sobre el tema, el fiscal Javier Flores Saldívar señaló que el recurso adicional sigue sin ser liberado.

 “Todavía no llega el incremento”, indicó, al tiempo que recordó que se les había mencionado que podría autorizarse durante el presente mes. 

“Nos decían que en estos días podría llegar. No tenemos problema”, agregó.

Ante versiones que apuntan a que algunos poderes podrían verse obligados a detener labores por la falta de presupuesto, el fiscal descartó que la Fiscalía estatal se encuentre en ese escenario.

“No, definitivamente no. Digo, esperemos que todo funcione y marche de forma correcta”, expresó, dejando en claro que la institución continuará operando con normalidad.

Flores Saldívar reiteró que, si bien la llegada del incremento presupuestal permitiría fortalecer áreas clave como la contratación de personal, el equipamiento y la infraestructura, la Fiscalía mantiene sus funciones y atención a la ciudadanía sin interrupciones.

Finalmente, subrayó que el recurso adicional contribuiría a mejorar la capacidad operativa y la eficiencia en la atención de investigaciones, particularmente ante la creciente carga de trabajo en la entidad.


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