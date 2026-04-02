Refuerzan seguridad en Monterrey por el Jueves Santo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementó este jueves un operativo especial con motivo de las celebraciones de Jueves Santo, en los alrededores de distintas iglesias de la ciudad.

El despliegue contempla la participación de oficiales de Policía, Tránsito, cadetes, Guardia Auxiliar y personal de Protección Civil, quienes brindan apoyo en materia de seguridad y vialidad a los fieles que acuden a los templos.

Las autoridades informaron que el personal operativo se mantendrá en puntos como la Catedral de Monterrey, El Roble, San José, San Luis Gonzaga, La Purísima, Sagrado Corazón, San Judas Tadeo y Cristo Rey, entre otros recintos religiosos.

Asimismo, se exhortó a los automovilistas a respetar a los peatones y reducir la velocidad en calles y avenidas cercanas a iglesias, a fin de prevenir incidentes.

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