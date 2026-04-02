Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
b37eae84_7c6a_47c7_b6a3_516ddaf06899_4c0f47be1f
Nuevo León

Refuerzan seguridad en Monterrey por el Jueves Santo

Asimismo, se exhortó a los automovilistas a respetar a los peatones y reducir la velocidad en calles y avenidas cercanas a iglesias

  • 02
  • Abril
    2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementó este jueves un operativo especial con motivo de las celebraciones de Jueves Santo, en los alrededores de distintas iglesias de la ciudad.

El despliegue contempla la participación de oficiales de Policía, Tránsito, cadetes, Guardia Auxiliar y personal de Protección Civil, quienes brindan apoyo en materia de seguridad y vialidad a los fieles que acuden a los templos.

Las autoridades informaron que el personal operativo se mantendrá en puntos como la Catedral de Monterrey, El Roble, San José, San Luis Gonzaga, La Purísima, Sagrado Corazón, San Judas Tadeo y Cristo Rey, entre otros recintos religiosos.

Asimismo, se exhortó a los automovilistas a respetar a los peatones y reducir la velocidad en calles y avenidas cercanas a iglesias, a fin de prevenir incidentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
caida_piedras_de9c6346b6
Cierran paso de Linares a Iturbide y Galeana por deslave
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_3_13941398a9
Tigres rescata empate vs Chivas previo al Clásico Regio
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_56_AM_29a6b4c3e0
Localizan cuerpo de hombre extraviado en presa El Cuchillo
nl_samuel_japon_bc7f10dbcc
Refuerza NL lazos con Japón en encuentro con la Princesa Takamado
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×