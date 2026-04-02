Mantienen operativo para proteger la Huasteca

El operativo de seguridad y Protección Civil en el Parque La Huasteca se mantendrá activo durante el periodo vacacional, con el objetivo de proteger la flora, la fauna y garantizar la seguridad de visitantes y residentes.

El gobierno de Santa Catarina informó que se instalaron filtros de revisión en el acceso principal y en distintos puntos al interior de esta zona natural.

¿Qué restricciones hay para ingresar a La Huasteca?

Los filtros en la entrada funcionan como un mecanismo de control, donde se restringe el acceso a vehículos tipo RZR, permitiendo únicamente el ingreso a unidades credencializadas, como camionetas 4x4.

Estas medidas buscan reducir riesgos y evitar afectaciones al entorno natural durante la alta afluencia de visitantes.

Refuerzan vigilancia en toda la zona natural

El operativo incluye la presencia de elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, quienes realizan recorridos constantes tanto en el acceso como en áreas estratégicas del parque.

“El Gobierno de Santa Catarina mantiene un operativo especial de protección a la flora y fauna del Parque La Huasteca, así como de apoyo directo a los residentes de comunidades serranas, prohibiendo el acceso a vehículos rzr. Por instrucciones del Alcalde Jesús Nava Rivera, se instalaron filtros con unidades de Seguridad Pública y de Protección Civil en el acceso y en diversos puntos al interior de esta zona natural”.

Buscan proteger ecosistema y a visitantes

Autoridades señalaron que el objetivo principal del operativo es salvaguardar el entorno natural, así como garantizar la seguridad de residentes y paseantes que acuden al parque durante este periodo vacacional.

Las acciones forman parte de una estrategia para mantener el orden y prevenir incidentes en uno de los espacios naturales más visitados del área metropolitana.

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