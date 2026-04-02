Refuerzan vigilancia en ejidos y carreteras en Ramos Arizpe

Con eventos masivos en comunidades rurales y alta movilidad en zonas turísticas, autoridades de Ramos Arizpe iniciaron el operativo de seguridad por Semana Santa, con el despliegue de más de 120 elementos en distintos puntos del municipio.

Operativo en comunidades rurales

El director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez, informó que uno de los primeros eventos se llevará a cabo en el ejido Las Encinas, donde se prevé una importante concentración de personas, por lo que se reforzó la presencia de corporaciones desde este jueves.

Detalló que el operativo contempla la participación de fuerzas municipales, estatales y federales, quienes trabajarán de manera coordinada para mantener el orden y prevenir incidentes durante los festejos en comunidades rurales.

Vigilancia en puntos turísticos

Además del resguardo en eventos, señaló que se mantiene vigilancia en puntos turísticos como la presa Palo Blanco y la presa El Tulillo, así como en accesos carreteros clave como la vía Monterrey-Saltillo, la carretera 57 rumbo a Monclova y la antigua carretera a Monclova.

El funcionario destacó que la estrategia busca garantizar un saldo blanco durante el periodo vacacional, sin descuidar la atención en la zona urbana del municipio ante cualquier eventualidad.

Asimismo, hizo un llamado a la población a conducir con precaución, evitar el consumo de alcohol al volante y atender las recomendaciones de las autoridades.

Coordinación entre corporaciones

Indicó que la coordinación entre corporaciones ha sido clave para la implementación de estos operativos, al integrar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en la vigilancia de las celebraciones.

Finalmente, reiteró que los elementos estarán disponibles para atender cualquier emergencia y brindar apoyo a la ciudadanía durante estos días de mayor afluencia en la región.

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