Descarta trasvase del Cuchillo a Tamaulipas por ahora

La posibilidad de que el gobierno autorice un trasvase de agua desde la presa El Cuchillo en Nuevo León hacia la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas será determinada el próximo mes de noviembre, cuando se analicen los niveles de almacenamiento de ambos embalses.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, descartó que el trasvase esté contemplado en este momento.

Explicó que la decisión se rige por un acuerdo de 1996 entre los dos estados.

"Este posible trasvase es un acuerdo que celebraron entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, data de 1996, y lo que establece es que la presa Marte R. Gómez debe tener un cierto nivel y que la presa de El Cuchillo debe tener un cierto nivel para que el trasvase se pueda llevar a cabo", señaló Morales.

El funcionario agregó que el análisis de los niveles se realiza anualmente el 1 de noviembre, por lo que cualquier decisión se tomará hasta esa fecha.

"En este momento no tenemos contemplado ningún tipo de trasvase hasta que llegue el momento de hacer el análisis; en ese momento se valorará, pero por ahora no está considerado", afirmó.

El tema del trasvase ha cobrado relevancia en los últimos años debido a las sequías recurrentes en la región, la demanda de agricultores de Tamaulipas para el riego de sus cultivos y las presiones internacionales para cumplir con la entrega de cuotas a Estados Unidos, lo que añade una capa de complejidad a la gestión del recurso hídrico.

El tratado de aguas, que data de hace casi 30 años, indica que, si al 1 de noviembre El Cuchillo está por encima de los 515 Mm³ de agua y la Marte R. Gómez por debajo de los 700 Mm³, entonces sí habrá trasvase.

El Horizonte publicó el 15 de septiembre, que si hoy fuera la fecha límite de trasvase de agua a Tamaulipas, Nuevo León sí tendría que enviar una cantidad, pero sería “poquita” agua, pues rondaría el 3.2 por ciento del agua que almacena el Cuchillo.

La cantidad que se calcula que se tendrá que desfogar se deriva de que el tratado de 1996 firmado entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Nuevo León y Tamaulipas, obliga a que al 1 de noviembre se tendrá que revisar los niveles de las presas.

Si la Presa Marte R. Gómez está por debajo de los 700 millones de metros cúbicos (Mm³) y El Cuchillo arriba de 515 Mm³, entonces se le deberá trasvasar líquido para completarle ese umbral.

En la actualidad, la Marte R. Gómez tiene 665 Mm³ y El Cuchillo 822 Mm³ por lo que se cumplen las condiciones.

La cantidad por enviar serían 35 Mm³ de agua que son el 3.12% de la capacidad de almacenamiento de El Cuchillo.

