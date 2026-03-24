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Nuevo León

Designan a Arratia como coordinador del Gabinete de Igualdad

El gobernador Samuel García realizó el nombramiento de Arratia con el objetivo de fortalecer las políticas públicas enfocadas en la inclusión y la equidad en NL

  • 24
  • Marzo
    2026

En un movimiento estratégico para fortalecer la agenda social de la administración estatal, el gobernador Samuel García anunció este martes la designación de Félix Arratia Cruz como nuevo coordinador del Gabinete de Igualdad para todas las personas.

Con este nombramiento, que entra en vigor este miércoles, el gobierno estatal informó que busca consolidar su posición como referente nacional en políticas de inclusión. 

“Con la titularidad de este gabinete, Arratia Cruz estará designado para mantener a Nuevo León como punta de lanza en los ejes de Igualdad e Inclusión, Educación, Salud, Mujeres y Cultura”, informó el Ejecutivo.

Esto pone fin a las especulaciones sobre su posible llegada a la Secretaría de Igualdad en sustitución de Martha Herrera.

El exedil del municipio de Juárez, que ahora estará a cargo de su esposa Mónica Marisela Oyervides Acosta, quien rindió protesta este martes como alcaldesa de Juárez, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la administración municipal, tendrá bajo su mando la supervisión y articulación de ejes fundamentales para el desarrollo humano en la entidad.

De acuerdo con las autoridades, la labor del nuevo coordinador será transversal, enfocándose en cinco pilares críticos para la administración.

Entre sus funciones estará el garantizar el acceso a derechos de grupos vulnerables, optimizar la cobertura y calidad de los servicios básicos, reforzar los mecanismos de protección y empoderamiento de las mujeres, fomentar la identidad y el acceso a las artes en todo el estado.

Arratia cuenta con una trayectoria dentro del servicio público estatal y municipal. 

Antes de asumir esta nueva encomienda, se desempeñó como Secretario de Medio Ambiente y como alcalde de Juárez, brindándole una visión cercana a las necesidades ciudadanas de la zona metropolitana.

“De esta manera, el Gobierno del nuevo Nuevo León reafirma su compromiso como un gobierno más incluyente e igualitario donde existan más y mejores oportunidades para todos los nuevoleoneses”, se agrega en el comunicado.

Con este ajuste, el gabinete estatal aseguró que se prepara para acelerar el cumplimiento de las metas de igualdad sustantiva proyectadas antes de terminar el sexenio.


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