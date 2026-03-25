Piden arreglar diferencias dentro de Grupo Legislativo de Morena

La presidenta del Congreso de Nuevo León, Itzel Soledad Castillo, urgió a los diputados de Morena a priorizar las necesidades de la ciudadanía sobre las disputas partidistas.

Durante el arranque de la 82 Asamblea Anual de Caintra, la legisladora se tomó unos minutos para hablar sobre la situación que aún mantiene el presunto detenido en las mesas de trabajo del Congreso.

Castillo Almanza también enfatizó la necesidad de unidad entre los legisladores locales y su partido nacional, insistiendo en que las diferencias internas podrían costarle caro a la población.

"No sé si los diputados realmente escuchen a la presidenta nacional de Morena y, en este caso, también a la presidenta de la república, para que Nuevo León sí tenga un presupuesto para cubrir las necesidades de los ciudadanos de Nuevo León." “¿Están con los ciudadanos de nuevo, león o están la mitad de morena con morena o con el gobierno del estado?… Yo espero que la presidenta nacional de morena sea estricta y exigente con sus militantes de morena que hoy son diputados para que realmente si necesitan y si ven por los ciudadanos y si les interesa apoyar a los ciudadanos de Nuevo León, pues se refleje la votación para que tengamos”, señaló la presidenta del Congreso.

Y es que la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 para el estado de Nuevo León continúa en un punto muerto dentro del Congreso Local, luego de semanas de intensos desencuentros entre las bancadas y diferencias internas, particularmente entre legisladores de Morena.

Aunque el proceso legislativo arrancó con la intención de sacar adelante el Paquete Fiscal, las negociaciones políticas han entrado en un estancamiento que ha generado preocupación entre sectores sociales y autoridades locales.

Desde febrero, los diputados han enfrentado dificultades para consolidar los acuerdos necesarios que permitan superar los vetos que presentó el gobernador del estado, Samuel García, a la propuesta presupuestal previamente aprobada en diciembre pasado por un bloque opositor.

El Congreso requiere 28 votos para aprobar definitivamente el presupuesto, cifra que aún no se logra debido a la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.

Comentarios