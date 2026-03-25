Manifiesta Caintra apoyo a presidenta; reconoce trabajo en equipo

Los industriales de Nuevo León, le ofrecieron su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y le agradecieron su trabajo en equipo con estrategias como el Plan México.

En su mensaje dentro de la 82 Asamblea Anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Caintra), el presidente de ese organismo y CEO de Arca Continental, Jorge Humberto Santos Reyna, dijo que viene un “gran momento para México” en el que la habrá “prosperidad compartida”

“Gracias por su apertura al diálogo con todos los sectores de la sociedad y especialmente con el sector privado. “Ese diálogo nos parece que genera círculos virtuosos, que nos genera también esa confianza y sobre todo la certidumbre que se requiere para enfrentar los desafíos. “Entonces, señora Presidenta, cuenta con nosotros; a través de todos los organismos de representación nacional estaremos trabajando muy unidos con ustedes”, indicó.

Ante cientos de industriales reunidos en Cintermex e invitados especiales, Santos afirmó que están unidos con el gobierno de México para lograr los mejores resultados en la revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

“Esos círculos virtuosos que generan las ideas y, sobre todo las capacidades de gestión para lograr que sucedan las cosas, como está el Plan México, como está el llevar a buen puerto todas las iniciativas de inversión mixta que usted y su gobierno acaban de proponer y, por supuesto, el poder trabajar hombro con hombro con su gabinete para lograr la revisión del T-MEC adecuadamente”, indicó.

A la presidenta la acompañan, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y otros funcionarios federales.

'Cuente con nosotros', le dicen industriales a Sheinbaum en NL

En su Asamblea Anual, los socios de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León le dijeron a la presidenta Claudia Sheinbaum que pueden contar con ellos para el avance del país.

"Cuente con nosotros”, le dijo Jorge Santos, presidente de la Caintra, a la mandataria nacional luego de que ella le tomó la protesta a la mesa directiva que él encabeza para un segundo año de labores.

En el encuentro en Cintermex, Santos agradeció su apertura al diálogo, especialmente con el sector privado. “Genera círculos virtuosos y certidumbre para avanzar”, afirmó.

“Que sucedan las cosas, como las iniciativas de inversión mixta que su gobierno acaba de proponer”, declaró Santos ante la presidenta. "Cuente con nosotros a través de los organismos de representación nacional, estaremos trabajando con ustedes”, afirmó.

La Caintra le agradeció al gobernador Samuel García su trabajo por Nuevo León, y al alcalde Adrián de la Garza por el apoyo para que Monterrey se reafirme como punto atractivo para el desarrollo.

Los industriales le pidieron acabar con las trabas burocráticas y poner reglas claras.

Pidieron mejores entornos de crédito, a fin de impulsar la productividad. Este segmento enfrenta dificultades: solo el 14% del crédito bancario se destina a ellos.

Santos destacó la importancia de la educación dual porque 6 de cada 10 estudiantes se incorporan a ella si hicieron prácticas y logran salarios muy buenos.

Le dijeron a la presidenta que el reto de la calidad del aire requiere mayor profesionalización de todos los involucrados y se necesita mayor respuesta a las contingencias.

Con información de Olivia Martínez

Comentarios