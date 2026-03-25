Irán advierte con cerrar estrecho de Bab al Mandeb si EUA invade

Irán advirtió este miércoles que podría atacar o bloquear el estratégico estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos decide escalar el conflicto con una invasión terrestre.

De acuerdo con declaraciones difundidas por la agencia iraní Tasnim, una fuente militar aseguró que el país cuenta con la “capacidad y voluntad” para generar una amenaza real sobre esta vía marítima, considerada una de las más importantes del mundo.

“Irán vigila constantemente los movimientos enemigos, y abrirá frentes sorpresa para multiplicar los costos de cualquier agresión”, señaló la fuente.

Además, lanzó un mensaje directo a Washington:

“Si los americanos buscan soluciones estúpidas para Ormuz, que no añadan Bab al Mandeb a sus problemas”.

Un punto clave para el comercio mundial

El estrecho de Bab al Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es paso obligado para el tránsito marítimo entre Europa y Asia a través del canal de Suez, por lo que cualquier interrupción impactaría de forma inmediata el comercio global y el suministro de energía.

Aunque se encuentra a unos 2 mil kilómetros de Irán, en esa zona operan los hutíes de Yemen, grupo aliado de Teherán que mantiene control territorial en la región.

Cabe señalar que dicha advertencia se da en medio de reportes sobre posibles movimientos militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Medios estadounidenses han señalado que el Pentágono evalúa enviar a la 82ª División Aerotransportada, con cerca de 3 mil efectivos, para reforzar operaciones en la zona.

Desde finales de febrero, Washington mantiene acciones militares en la región con apoyo de Israel, lo que ha incrementado la posibilidad de una confrontación directa con Irán.

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