Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
estrecho_bab_iran_7bd8a5947e
Internacional

Irán advierte con cerrar estrecho de Bab al Mandeb si EUA invade

Irán lanzó una advertencia directa a Estados Unidos: podría amenazar el estratégico estrecho de Bab al Mandeb si hay una invasión

  • 25
  • Marzo
    2026

Irán advirtió este miércoles que podría atacar o bloquear el estratégico estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos decide escalar el conflicto con una invasión terrestre.

De acuerdo con declaraciones difundidas por la agencia iraní Tasnim, una fuente militar aseguró que el país cuenta con la “capacidad y voluntad” para generar una amenaza real sobre esta vía marítima, considerada una de las más importantes del mundo.

“Irán vigila constantemente los movimientos enemigos, y abrirá frentes sorpresa para multiplicar los costos de cualquier agresión”, señaló la fuente.

Además, lanzó un mensaje directo a Washington:

“Si los americanos buscan soluciones estúpidas para Ormuz, que no añadan Bab al Mandeb a sus problemas”.

Un punto clave para el comercio mundial

El estrecho de Bab al Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es paso obligado para el tránsito marítimo entre Europa y Asia a través del canal de Suez, por lo que cualquier interrupción impactaría de forma inmediata el comercio global y el suministro de energía.

Aunque se encuentra a unos 2 mil kilómetros de Irán, en esa zona operan los hutíes de Yemen, grupo aliado de Teherán que mantiene control territorial en la región.

Cabe señalar que dicha advertencia se da en medio de reportes sobre posibles movimientos militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Medios estadounidenses han señalado que el Pentágono evalúa enviar a la 82ª División Aerotransportada, con cerca de 3 mil efectivos, para reforzar operaciones en la zona.

Desde finales de febrero, Washington mantiene acciones militares en la región con apoyo de Israel, lo que ha incrementado la posibilidad de una confrontación directa con Irán.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

pentagono_iran_eb7c3e88b1
Pentágono alista operación militar para 'golpe final' contra Irán
estrecho_de_ormuz_bcd8ed427c
Busca Irán aprobar una ley para cobrar peaje en estrecho de Ormuz
AP_26067422259200_a7294574b2
Afirma EUA haber atacado 10,000 objetivos en Irán
publicidad

Últimas Noticias

andrew_emma_stone_d502ce3569
Andrew Garfield quiere a Emma Stone de Spider-Gwen en live-action
rosalia_c7281d2e84
Rosalía abandona escenario por problema de salud en Milán
sheinbaum_inflacion_68de24b699
Anuncia Sheinbaum medidas para estabilizar inflación
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×