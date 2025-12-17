Podcast
Tamaulipas

Deja Félix Rosano la Oficina Fiscal de Matamoros

Félix Rosano Gamundi dejó la titularidad de la Oficina Fiscal en Matamoros tras permanecer solo algunos meses en el cargo

  • 17
  • Diciembre
    2025

Félix Rosano Gamundi dejó la titularidad de la Oficina Fiscal en Matamoros, cargo que asumió en marzo de este año tras sustituir a Zoila Rodríguez Rangel y en el que permaneció solo algunos meses.

Al inicio de su gestión, el exfuncionario aseguró que trabajaría de tiempo completo y que la atención a la ciudadanía sería de “puertas abiertas”, luego de señalamientos de usuarios sobre la presunta intromisión de personas externas en los trámites, acusaciones sobre las que nunca emitió una postura pública.

Este día se confirmó su salida de la dependencia estatal, sin que hasta el momento se haya informado el motivo oficial de su separación del cargo.


