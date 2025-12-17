Rechazan el aumento al impuesto sobre la nómina

Por mayoría, el Pleno del Congreso de Nuevo León rechazó la propuesta para incrementar del 3% al 4% el Impuesto Sobre Nómina (ISN), luego de que la Iniciativa Privada hiciera público su rechazo y de que el propio Estado replanteara su postura inicial.

La diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, advirtió que en Nuevo León no se puede arriesgar la competitividad ni enviar señales negativas al sector productivo, especialmente en un contexto económico complejo.

“La iniciativa que hoy rechaza este dictamen plantea, entre otras cosas, incrementar la tasa del Impuesto Sobre Nóminas un 33%. Es decir, cargarle aún más la mano precisamente a quienes están generando empleos, pagando sueldos, prestaciones y seguridad social. Para muchas empresas, especialmente medianas y pequeñas, es la diferencia entre seguir contratando o recortar personal; entre permanecer en la formalidad o caer en la informalidad; entre quedarse en Nuevo León o voltear a ver a otros estados con menor carga fiscal. “Desde que se presentó esta iniciativa, las cámaras empresariales, industriales y de comercio han rechazado contundentemente el incremento al ISN porque afectaría la productividad, desincentivaría el empleo formal y podría provocar migración de inversiones. Y tienen razón. Un aumento de esta naturaleza, en un contexto de competencia feroz entre estados y países por atraer capital y talento, manda el mensaje equivocado: que en Nuevo León, cuando el gobierno necesita más recursos, lo primero que hace es voltear a ver la nómina”, dijo la diputada Lorena de la Garza.

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes dijo que ante el diálogo con los empresarios ya se había llegado al acuerdo de darle para atrás.

“Ustedes le dieron para adelante, lo lograron, lo consiguieron, decían que era para seguridad y no sé qué tantos conceptos, el Estado en ruinas endeudado sin obra pública. “A diferencia de este gobierno que escuchó a los empresarios. Nosotros como grupo legislativo nos sentamos con ellos, dialogamos, platicamos, nos reunimos a escucharlos aún y cuando la crítica puede ser dura y ácida sobre todo para quienes gobernamos eso es la gran diferencia, así es que no vengan aquí a tratar de generar una expectativa de responsabilidad frente al pueblo de Nuevo León”, agregó Sandra Pámanes.

En el dictamen se revisó la propuesta del Ejecutivo estatal para ampliar el catálogo de contaminantes sujetos al impuesto verde por emisiones a la atmósfera, contemplado en el artículo 124 de la Ley de Hacienda del Estado, lo que generó reservas entre algunos legisladores.

“A primera vista puede sonar bien: ‘quien contamina, paga’. Pero cuando revisamos a detalle la redacción, vemos que, al mismo tiempo, se plantea una mala técnica fiscal y mala técnica ambiental, al mismo tiempo”, añadió Lorena de la Garza.

Por su parte, el diputado de Morena, Jesús Elizondo, explicó las razones por las que su bancada decidió votar en contra del dictamen, al considerar que la propuesta no atendía de fondo las preocupaciones planteadas.

Previo a este debate, el Congreso local también rechazó la propuesta de Código Fiscal del Estado, dictamen en el que las bancadas del PRI y del PAN se pronunciaron a favor de desecharlo.

La propuesta de aumentar el ISN fue rechazada con 22 votos a favor de desecharla de las bancadas del PRI, PAN, PRD y la independiente Rocío Montalvo, mientras que el bloque de la 4T y de Movimiento Ciudadano fueron en contra del rechazo.

