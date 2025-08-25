Cerrar X
Nuevo León

Detienen a hondureño que intentaba robar pan de un camión

El hombre, identificado como José Jacobo, de 52 años, subió repentinamente a la unidad y exigió al chofer de 27 años que se orillara para tomar el pan y huir

  • 25
  • Agosto
    2025

Un hombre de origen hondureño fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que intentara robarse el cargamento de pan de un camión de Bimbo.

De acuerdo con el conductor de la unidad, el hombre, identificado como José Jacobo, de 52 años, subió repentinamente a la unidad y exigió al chofer de 27 años que se orillara para poder robarse el pan y huir.

fdsbs.jpg

Pese a las amenazas, el joven siguió conduciendo sobre la avenida Fidel Velázquez, aunque de manera errática debido a las discusiones con el hombre, que lo amenazó en varias oportunidades.

Fue entonces que el trabajador se percató de la presencia de una patrulla de la Policía municipal, por lo que intentó emparejarse y le hizo señas a los oficiales para que pudieran auxiliarlo.

Los uniformados hicieron el reporte y siguieron la unidad; fue sobre la calle Península, en la colonia Mitras Norte, que el conductor logró detener la unidad y señaló al hombre de agredirlo verbalmente e intentar robar el cargamento.

Inmediatamente, los elementos procedieron con la detención del sujeto y lo pusieron a disposición del ministerio Público para determinar su situación legal.


