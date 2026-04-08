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Coahuila

Auto con mensajes de infidelidad causa revuelo en Saltillo

Especialistas en seguridad digital han advertido sobre los peligros de interactuar con códigos desconocidos en espacios públicos

  • 08
  • Abril
    2026

Un peculiar incidente ocurrido en una plaza comercial al norte de Saltillo ha causado revuelo en redes sociales, luego de que se difundiera un video donde aparece un automóvil rojo cubierto con hojas de papel pegadas en su carrocería. 

Los mensajes escritos señalan a un hombre llamado “Juan”, a quien acusan de ser infiel, además de mostrar un código que supuestamente lleva a una prueba en video. La escena no tardó en viralizarse, despertando curiosidad entre los usuarios.

Las reacciones han sido diversas. Mientras algunos internautas creen que se trata de una forma directa de exhibir una traición sentimental, otros consideran que todo podría ser parte de una campaña publicitaria poco convencional para llamar la atención.

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Sin embargo, también ha surgido una postura más cautelosa: la posibilidad de que el código colocado en el vehículo sea un gancho para que las personas lo escaneen y, con ello, pongan en riesgo la seguridad de sus dispositivos.

Especialistas en seguridad digital han advertido sobre los peligros de interactuar con códigos desconocidos en espacios públicos, ya que podrían redirigir a sitios maliciosos o permitir el acceso a información personal. 

Mientras el video sigue circulando y generando debate, la situación deja en el aire una interrogante que muchos se hacen: ¿vale la pena la curiosidad frente a un posible riesgo?

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