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Coahuila

Busca Coahuila consolidarse como polo automotriz

Durante el evento corporativo Stellar Autofest 2026, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la presencia de esta empresa en el estado ha sido clave

  • 10
  • Abril
    2026

La participación de autoridades de Coahuila en el autoshow de Stellantis en la Ciudad de México se da en un contexto donde la entidad busca mantenerse como uno de los principales polos de manufactura automotriz del país, pese a la incertidumbre económica global.

Durante el evento corporativo Stellar Autofest 2026, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la presencia de esta empresa en el estado ha sido clave para la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad industrial.

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El mandatario estatal subrayó que el crecimiento de compañías como Stellantis responde a condiciones locales como estabilidad laboral, seguridad y la vinculación entre empresas, academia y gobierno, factores que han permitido mantener la llegada de inversiones.

En el encuentro, la automotriz presentó más de 80 modelos de sus distintas marcas, así como su estrategia de crecimiento en México, donde busca fortalecer sus operaciones de manufactura e ingeniería en el corto y mediano plazo.

Uno de los puntos relevantes para Coahuila es la producción de motores y vehículos en la región sureste, particularmente en municipios como Saltillo y Ramos Arizpe, que se han consolidado como nodos clave dentro de la cadena automotriz de Norteamérica.

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Además, el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue siendo determinante para el crecimiento del sector, por lo que autoridades estatales señalaron que una vez que se definan las reglas comerciales, se espera un repunte en la atracción de inversiones.

Al evento también asistieron el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, como parte de una comitiva que busca fortalecer la relación con el sector automotriz.

 


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