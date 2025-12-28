Podcast
EH_UNA_FOTO_2025_12_28_T121435_618_9fc7824820
Caen cuatro presuntos criminales al repartir juguetes en NL

Cuatro hombres ligados a un grupo delictivo nacional fueron detenidos en Guadalupe mientras repartían juguetes; se les vincula con dos homicidios

  • 28
  • Diciembre
    2025

Cuatro hombres presuntamente implicados en al menos dos homicidios y vinculados a un grupo delictivo con presencia a nivel nacional fueron detenidos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, mientras repartían juguetes con la leyenda de la organización criminal.

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Policía Municipal, Fuerza Civil, Guardia Nacional y Defensa Nacional, luego de detectar el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos, mismo que habría sido utilizado en diversos hechos delictivos ocurridos durante el mes de diciembre.

El despliegue se realizó en el cruce de las calles Sitio de Cuautla y Plan de Ayutla, en la colonia Escamilla, donde los presuntos intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron interceptados y detenidos.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron 144 dosis de narcóticos, dos armas de fuego, más de 100 cartuchos útiles y ocho cajas de juguetes con la leyenda del grupo delictivo.

El vehículo asegurado es una camioneta Honda Pilot.

De acuerdo con las investigaciones, dicha camioneta habría sido utilizada en dos homicidios: uno registrado el 8 de diciembre en la colonia Dos Ríos y otro el 21 de diciembre en la colonia Valle Hermoso, además de un reporte de detonaciones el 19 de diciembre en la colonia Unión Modelo, todos en Guadalupe.

Identidad de los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Lander Alejandro “Tocino”, de 18 años, originario de Baja California; Bryan “Lucifer”, de 25 años, y Erick “Flaco”, de 27 años, ambos originarios de Veracruz; así como Francisco Israel “Cañangas”, de 31 años, originario de Monterrey.

Un detenido contaba con ficha de búsqueda

deve.JPG

Cabe destacar que Lander Alejandro contaba con una ficha de búsqueda emitida el pasado 25 de noviembre por autoridades de Baja California, tras ser reportado como desaparecido en Ensenada desde el 16 de noviembre.

Todos los detenidos, así como lo asegurado durante el operativo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y diligencias legales para determinar su situación jurídica.


