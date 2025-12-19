Capturan a dos en posesión de automóvil robado en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a dos presuntos delincuentes en posesión de un vehículo con reporte de robo en el municipio de Reynosa.

A través del monitoreo del C5, se localizó un vehículo sobre la Carretera Federal 97, cuyos tripulantes se dirigian hacia el municipio de San Fernando.

Al darles alcance se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente en el estado de Tamaulipas, con fecha del 23 de junio de 2025.

El vehículo como las personas aseguradas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes determinará la situación legal de los involucrados.

Recuperan vehículo robado sobre carretera Reynosa–Monterrey

Elementos de la Guardia Estatal recuperaron este jueves un vehículo con reporte de robo sobre la carretera Reynosa–Monterrey.

Tras un reporte emitido por el sistema C5i, el vehículo Ford Focus color gris fue localizado a la altura del kilómetro 203, tras darle el alcance al conductor.

Comentarios