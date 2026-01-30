Podcast
Coahuila

Videovigilancia en Ramos Arizpe permite detención de 15 personas

  • 30
  • Enero
    2026

El sistema de videovigilancia de Ramos Arizpe, que actualmente cuenta con cerca de 300 cámaras instaladas en puntos estratégicos del municipio, ha permitido la detención de alrededor de 15 personas relacionadas con diversos hechos delictivos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

De acuerdo con la autoridad municipal, el monitoreo permanente desde el C2, en coordinación con el C4 estatal, ha facilitado la detección en tiempo real de conductas ilícitas, principalmente en cruceros viales de alta afluencia y zonas comerciales, lo que ha derivado en detenciones en flagrancia y una respuesta más rápida de las corporaciones de seguridad.

Entre los casos recientes, se reportó la detención de José “N”, quien fue detectado por el sistema de cámaras al ingresar de manera irregular a un negocio ubicado en el cruce del bulevar Miguel Ramos Arizpe y bulevar Las Torres. Tras la alerta emitida desde el C2, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

IMG_5959.jpeg

En otro evento, personal de monitoreo observó a Enrique “N” cuando cortaba cableado en la parte superior de un establecimiento localizado en los bulevares Manuel Acuña y Miguel Ramos Arizpe, lo que permitió su detención inmediata y traslado ante la autoridad correspondiente.

Asimismo, en el puente ubicado sobre la carretera 40, en su cruce con la carretera a Los Pinos, se detectó a dos personas realizando actos de graffiti. En el lugar fue detenido Daniel “N”, de 18 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público, así como Carlo “N”, menor de edad, turnado al Ministerio Público especializado en adolescentes.

Las autoridades municipales señalaron que estos casos forman parte de los resultados obtenidos mediante la operación del C2, el cual ha permitido inhibir delitos contra el patrimonio y el orden público, además de fortalecer la capacidad de reacción ante reportes ciudadanos.

A estas acciones se suma la coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y corporaciones municipales de la región sureste, con quienes se mantienen operativos conjuntos para el reforzamiento de la seguridad.


