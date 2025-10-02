Detienen a tres por provocar incendio en San Bernabé

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la División Ambiental de Fuerza Civil despues de ser sorprendidos provocando un incendio en la colonia San Bernabé IV.

El operativo ocurrió la tarde de este lunes, cuando oficiales detectaron una columna de humo proveniente de un canalón en la avenida Las Rocas. Al llegar, encontraron a los sujetos quemando llantas y avivando el fuego con madera.

Los detenidos fueron identificados como Luis “N” de 27 años, Saúl “N” de 53 años y Fernando “N” de 41 años, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Medio Ambiente reiteró su compromiso de vigilancia permanente y actuación firme ante cualquier daño al entorno natural de Nuevo León.

