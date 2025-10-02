Cerrar X
Nuevo León

Detienen a tres por provocar incendio en San Bernabé

La División Ambiental arrestó a tres hombres sorprendidos quemando llantas en un canalón de Monterrey; serán procesados por daños al medio ambiente

  • 02
  • Octubre
    2025

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la División Ambiental de Fuerza Civil despues de ser sorprendidos provocando un incendio en la colonia San Bernabé IV.

El operativo ocurrió la tarde de este lunes, cuando oficiales detectaron una columna de humo proveniente de un canalón en la avenida Las Rocas. Al llegar, encontraron a los sujetos quemando llantas y avivando el fuego con madera.

f634a013-ba21-42df-b4e0-ad446e893196.jpeg

Los detenidos fueron identificados como Luis “N” de 27 años, Saúl “N” de 53 años y Fernando “N” de 41 años, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Medio Ambiente reiteró su compromiso de vigilancia permanente y actuación firme ante cualquier daño al entorno natural de Nuevo León.

 


Comentarios

Etiquetas:
