Nuevo León

Nuevo León de emergencia a contención tras bajar delitos en 2025

Estos resultados colocan a Nuevo León por debajo de la media nacional, al pasar del quinto lugar al lugar 15 en incidencia de homicidios

  • 09
  • Enero
    2026

Luego de registrar una reducción histórica en los principales indicadores de violencia, el Gobierno de Nuevo León dio por concluida la etapa de emergencia en materia de seguridad y anunció el inicio de una fase de contención, informó el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, durante la presentación del Informe de Seguridad 2025.

¿Por qué Nuevo León pasa de emergencia a contención?

El funcionario detalló que el cambio de fase es resultado directo de la estrategia “Presencia Total”, implementada a lo largo del año pasado y sustentada en acciones como la Operación Muralla, el Grupo de Coordinación Metropolitana, las nuevas divisiones operativas de Fuerza Civil, el reclutamiento especializado de policías y una política de rendición de cuentas permanente.

Reducción de homicidios en 2025

De acuerdo con las cifras oficiales, 2025 cerró con 724 homicidios dolosos, frente a los 1,569 registrados en 2024, lo que representa una reducción del 53 por ciento, además de una disminución del 75 por ciento en homicidios diarios en comparación con el punto más alto registrado en junio del año anterior.

Caída histórica en feminicidios

En el caso del feminicidio, el delito presentó una baja del 75 por ciento, con solo 15 casos, la cifra más baja de la última década.

Nuevo León frente a la media nacional

Escamilla Vargas subrayó que estos resultados colocan a Nuevo León por debajo de la media nacional, al pasar del quinto lugar al lugar 15 en incidencia de homicidios, lo que permitió cerrar la etapa de crisis y avanzar hacia un modelo de contención enfocado en mantener los delitos en mínimos históricos.

¿En qué consiste la fase de contención?

“La contención implica sostener la inversión, fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y mantener la presencia total de la ley en todo el territorio del estado”, explicó el secretario, quien destacó que el reto para 2026 será consolidar estos avances sin bajar la guardia.

Municipios de enfoque y seguridad carretera

Como parte de esta nueva fase, la Secretaría de Seguridad implementará el esquema de “municipios de enfoque”, donde fuerzas estatales, federales y municipales trabajarán de manera conjunta en zonas con indicadores específicos de riesgo, apoyándose en mapas de calor y labores de inteligencia.

En materia de seguridad carretera, el titular de la dependencia informó que durante la temporada alta se activó el operativo Carrusel, con más de 8 mil recorridos de vigilancia, acompañamiento a más de 2 mil vehículos, así como asistencia a cientos de ciudadanos en carreteras estatales.

Retos estratégicos para 2026

Finalmente, Escamilla Vargas señaló que 2026 será un año clave debido a dos retos estratégicos: la organización del Mundial de Futbol y el 15 aniversario de Fuerza Civil, corporación que —aseguró— se ha consolidado como una de las más confiables y eficientes del país.


